ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရမ်ဒွါန် မှအလ်အက်ဆွာ(ခ)မုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေးကြောင်း နေတန်ယာဟု၏မျက်နှာအစစ် ပေါ်ထွက် လာပြီး အစ္စရေးအားမုန်းတီး မှု ပို၍တိုးလာကြောင်းပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr News Agency ၏အဆိုအရ အလ်အက်ဆွာ မုန်တိုင်း စစ်ဆင်ရေး ၏ ဒုတိယနှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ရမ်ဒွါန် ရှရီးဖ် က အလ်အက်ဆွာ မုန်တိုင်း စစ်ဆင်ရေး သည် ဇီယွန်ဝါဒီ အစိုးရ၏ အမှန်တရားကို ကမ္ဘာကို ပြသခဲ့ပြီးဤစစ်ဆင်ရေးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဇီယွန်ဝါဒီများအပေါ်အမုန်းပွားစေခဲ့သည် ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများသည် ကြီးမားသော စတေးမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လူ ၆၅၀၀၀ ခန့် ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သို့သော်လည်း ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ခိုင်မာပြီး ခုခံမှု ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဗုံးကြဲခြင်း၊ ဝိုင်းရံခြင်းနှင့် အငတ်ဘေး အမျိုးမျိုးတို့ကြားမှ ပါလက်စတိုင်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက် ကို ဂါဇာမှ သစ္စာစောင့်သိကြောင်း ပြသခဲ့ကြကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရမ်ဒွါန် ရှရီးဖ် က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် စစ်ပွဲအတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ဂရုမစိုက်ကြောင်း ဆေးရုံများနှင့် စာသင်ကျောင်းများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေး ငယ်များ ငတ်မွတ်ပြီး ဝိုင်းရံထားကာ ထောင်နှင့်ချီသော အရပ်သား အဆောက်အအုံများ ပျက်စီး ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အလ်အက်ဆွာ မုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေး သည် ဇီယွန်ဝါဒီများအား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လက်တွေ့ကျကျ အကြောသေစေကာ ၎င်းတို့၏မျက်နှာ စစ် မျက်နှာ မှန် ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြောင်း ဒီစစ်ဆင်ရေးက အစ္စရေးကို ရှုံးနိမ့်သွားကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ပါဝါဟာ လက်တွေ့မှာ ရှိသလောက် မပြင်း ထန်ဘူးဆိုတာ သိရကြောင်း ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ရန်လိုပြီး တရားမဝင်သော အပြုအမူသည် ဒေသတွင်းကို ဆိုးရွား စွာ ခြိမ်းခြောက်နေပြီး နေတန်ယာဟု အစိုးရသည် ကာတာကဲ့သို့ အခြားနိုင်ငံများကို ပစ်မှတ်ထား နိုင် ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရမ်ဒွါန် ရှရီးဖ် က အစ္စလမ် နှင့် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးများအား သတိပေး ပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်။
အကယ်၍ အချို့သောနိုင်ငံများက တိုက်ရိုက်မစွက်ဖက်နိုင်လျှင် အနည်းဆုံးတော့ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အား လူမှုရေး ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးဆောင်သင့်ကြောင်း နယ်ပယ်တွင် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံ ၊စတေး သူများကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူသားနှင့် ကိုယ်ကျင့် တရားဆိုင်ရာ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရမ်ဒွါန် မှ ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အီရန်၏ ရပ်တည်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သည် ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများ နှင့်အတူ အမြဲတမ်းရပ်တည်နေပြီး လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့ ၏အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို အပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် ဗိုလ်ချုပ် ကြီး ရမ်ဒွါန် ရှရီးဖ် က အလ်အက်ဆွာ မုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေး နှင့် ဆယ့်နှစ်ရက်ကြာစစ်ပွဲ အတွေ့အကြုံများသည် လူငယ်များအတွက် သင်ခန်းစာများပေးပြီး ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများအတွက် ပုံမှန်ဘဝအခြေအနေများ ဖန်တီးပေးပြီး ၎င်းတို့၏ မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment