အဆ်ဆုမုဒ် ဖလူတီလာ ၏ ပထမဆုံးသင်္ဘောသည် တူနီးရှားမှ ဂါဇာသို့ထွက်ခွာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Irna သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ တူနီးရှားနိုင်ငံမှ သင်္ဘောမောင်းသူတစ်ဦးက ဦးဆောင်သည့် စပိန်ရေတပ်သင်္ဘော “Marinat” သည် ဘီဇာတေ ဆိပ်ကမ်း မှ ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောတွင် ဥရောပမှ အေးချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများ အများအပြား ပါဝင်နေတာကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။
ရွက်လွှင့်နေစဉ် ပါလက်စတိုင်းအလံ နှင့် မိမိတို့ နိုင်ငံများ ၏ အလံများကို ရာနှင့်ချီသော လူမျိုးပေါင်းစုံမှ ဝှေ့ယမ်းကြပါတယ်။
မော်ရိုကိုနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ အခြားသင်္ဘောများနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်တွင် အခြားသင်္ဘောများ ကလည်း အဆိုပါရေယာဉ်စုတွင် ပါဝင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment