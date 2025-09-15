  1. Home
အဆ်ဆုမုဒ် ဖလူတီလာ ၏ ပထမဆုံးသင်္ဘောသည် တူနီးရှားမှ ဂါဇာသို့ထွက်ခွာ

၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅ - ၀၈:၅၅
News ID: 1727062
Al-Samoud" flotilla (ခ) အဆ်ဆုမုဒ် ဖလူတီလာ ၏ပထမဆုံးသင်္ဘောသည် ဂါဇာသို့သွားရန်အတွက် တူနီးရှား ဆိပ်ကမ်း ဘီဇာတေ မှထွက်ခွာသွားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Irna သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ တူနီးရှားနိုင်ငံမှ သင်္ဘောမောင်းသူတစ်ဦးက ဦးဆောင်သည့် စပိန်ရေတပ်သင်္ဘော “Marinat” သည် ဘီဇာတေ ဆိပ်ကမ်း မှ ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။  သင်္ဘောတွင် ဥရောပမှ အေးချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများ အများအပြား ပါဝင်နေတာကိုလည်း သိရှိရပါတယ်။

ရွက်လွှင့်နေစဉ် ပါလက်စတိုင်းအလံ နှင့် မိမိတို့ နိုင်ငံများ ၏ အလံများကို ရာနှင့်ချီသော လူမျိုးပေါင်းစုံမှ ဝှေ့ယမ်းကြပါတယ်။

မော်ရိုကိုနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ အခြားသင်္ဘောများနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်တွင် အခြားသင်္ဘောများ ကလည်း အဆိုပါရေယာဉ်စုတွင် ပါဝင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။

