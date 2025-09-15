ကာတာနိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ဒိုဟာ အပေါ် အစ္စရေး ၏ တိုက်ခိုက် ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ကာတာ ဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Irna သတင်းဌာန ၏ အစီရင်ခံစာ အရ အစ္စရေး ၏ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဟာ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် ကာတာ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်တာ ဖြစ် ကြောင်း ကာတာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် အဗ်ဒိုရ် ရဟ်မာန် အာလေ စာနီ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲများ လက်ခံကျင်းပရန် ဒိုဟာက အလုပ်များနေချိန်တွင် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကာတာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကာတာဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုဟမ္မဒ်ဘင်န် အဗ်ဒိုရ် ရဟ်မာန် အာလေ စာနီ က ဒီကျူးကျော် တိုက်ခိုက်မှုဟာ ပထဝီဝင်တည်နေရာကို တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ဖျန်ဖြေရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဖျက်စီးပစ်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ အရှက်ကင်းမဲ့သော ရန်လိုမှု ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
