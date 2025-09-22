အီရတ်တွင် တူရကီ၏ စစ်အင်အား တိုးချဲ့မှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
တူရကီစစ်တပ် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များသည် အီရတ်နယ်စပ်ရှိ ကန်ဒီးလ် တောင်များတွင် စစ်ဘက်ဆက် သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များ စတင်တပ်ဆင်နေပြီဟု တနင်္လာနေ့တွင် သတင်းရင်းမြစ်များက ဖော်ပြပါတယ်။
အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်များ၏အဆိုအရ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို နံနက်အစောပိုင်းတွင် စတင်ခဲ့ပြီး တာဝါတိုင် အများအပြားကို အီရတ်ပိုင်နက်ထဲသို့ ၉ ကီလိုမီတာခန့်နက်သော အဆိုပါတောင်များ အရှေ့ဘက်ခြမ်း ၏ အရှေ့ဘက်တောင်မြင့်များတွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ တာဝါတိုင်များကို စစ်ရေး ဆက်သွယ်ရေး အတွက် အသုံးပြုပြီး ဒေသတွင်း အခြေစိုက် စခန်းများနှင့် အင်အား ဖြန့်ကျက်နေရာများ အကြား ဆက်သွယ်မှု ပေး ဆောင်ရန် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
တူရကီစစ်တပ်သည် အီရတ်နိုင်ငံအတွင်း ကြိုးမဲ့နှင့် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကျယ်ပြန့်သော အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ရှိပြီး နိုင်ငံအတွင်း စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ရာထူး ၇၀ ကျော်ကိုလည်း ထူထောင်ထားကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်က ဆက်လက်ပြောပါတယ်။ အချို့သောနေရာများသည် ဘာရှိကဟ် ၏အစွန်အဖျား တွင်ရှိသော အရေးကြီးဆုံးအခြေစိုက်စခန်းကြီးများဖြစ်ပါတယ်။
တူရကီတပ်ဖွဲ့များသည် အချို့သောဒေသများတွင် ငြိမ်သက်နေသော အခြေအနေများကို အခွင့်ကောင်းယူကာ အထူးသဖြင့် အထပ်မြင့်မျှော်စင်များမှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် ၎င်းတို့၏ တည်ရှိမှုကို ဆက်လက် တိုးချဲ့နေကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
