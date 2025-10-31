  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ပေရှာဝရ် တွင် အိုင်အက်စ် အိုင်အက်စ် ခိုရာစာန် ၏ အကြီးတန်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အသတ်ခံရ

၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၅ - ၁၉:၃၄
News ID: 1744967
ပေရှာဝရ် တွင် အိုင်အက်စ် အိုင်အက်စ် ခိုရာစာန် ၏ အကြီးတန်း အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အသတ်ခံရ

အတည်ပြုထားသော သတင်းများအရ နိုဆရသ် အမည်ရှိ အိုင်အက်စ် အိုင်အက်စ် ခိုရာစာန် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မနေ့က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပေရှာဝရ် မြို့တွင် အမည်မသိ သေနတ်သမားများ၏ လက်ချက်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အတည်ပြုထားသော သတင်းများအရ နိုဆရသ် အမည်ရှိ အိုင်အက်စ် အိုင်အက်စ် ခိုရာစာန် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသည် မနေ့က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပေရှာဝရ် မြို့တွင် အမည်မသိ သေနတ်သမားများ၏ လက်ချက်ဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။

မီဒီယာများက ထိုသူ၏ အမည်ရင်းကို နိုဆရသ်  ဖြစ်ကြောင်း အဘူဇဲရ် နှင့် ပဲဟ်လဝါန် မူစာ ဆိုသည့် အခြား အမည်များလည်း ရှိကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။

အိုင်အက်စ် အိုင်အက်စ် ခိုရာစာန် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ မှာ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နိုဆရသ် ဟာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှင့်  ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွေမှာ ကဘူးလ် နှင့်  အာဖဂန်နစ္စတန် အခြားဒေသတွေမှာ တိုက်ခိုက်မှုတချို့ကို စီစဉ်ဖို့ တာဝန် ရှိတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။

သူသည် ပါကစ္စတန်ရှိ ပဲဟ်လဝါန် ဟုခေါ်သော အရေးကြီးသောစင်တာတစ်ခုအတွက်လည်း တာဝန်ရှိပြီး ထိုစင်တာသည် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့သို့ အသစ်ဝင်ရောက်လာသူများအား လိုအပ်သောလေ့ကျင့်မှုများ ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း၏ အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပြီး ဒိုဟာတွင် တာလီဘန်နှင့် အမေရိကန်၏ ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် တာဝန်ရှိသော Zalmay Khalilzad က ဤအဓိက အိုက်အက်စ် အိုင်အက်စ် အဖွဲ့ဝင် သတ်ဖြတ်ခံရမှုအပေါ် ကျေနပ်အားရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး "ကဘူးလ်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသများတွင် အဓိကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို စီစဉ်ရန် တာဝန်ရှိသည် ဟု အလေးပေး ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

ပါကစ္စတန် နှင့် တာလီဘန်တို့အကြား မကြာသေးမီက တင်းမာမှုများအတွင်း တာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဇဘီဟွလ္လာဟ်  မိုဂျာဟစ်ဒ် က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် အိုင်အက်စ် အိုင်အက်စ်  ၏ အခြေစိုက်စခန်းသည် ပါကစ္စတန်ပိုင်နက်တွင် ရှိကြောင်းနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် ဒေသတွင်းရှိ အခြားနိုင်ငံများကို ထိုနေရာမှ စစ်ဆင်ရေးများ စီစဉ်နေကြောင်း တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha