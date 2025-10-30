အမေရိကန် သံတမန် သည် လက်ဘနွန် ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ကိစ္စရပ်များစွာကို ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အမေရိကန်သံတမန် မော်ဂန် အော်တာဂတ်စ် သည် လက်ဘနွန် စစ်တပ်၏ လက်နက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးရန် လက်ဘနွန်သမ္မတ ဂျိုးဇက်ဖ် အောင်းန် နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးအတွင်း မော်ဂန် အော်တာဂတ်စ် သည် မီဒီယာများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဝေးဝေးနေစေပြီး လက်ဘနွန် တွင် မိမိ ၏အခန်းကဏ္ဍသည် စစ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားပြီး အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးသစ် ဘေရွတ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်အထိ နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များသည် မိမိ ၏ အစီ အစဉ် တွင် မပါဝင်ကြောင်း အထင်အမြင်လွဲမှားစေရန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
အော်တာဂတ်စ် သည် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နာဘီဘာရီ နှင့် လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းရှိ နောက်ဆုံး အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အလ်အဟဒ် နယူးစ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အရ အော်တာဂတ်စ် သည် နာဘီဘာရီ အား အဆိုပြုချက်နှစ်ခု တင်ပြ ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုမှာ တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ သွယ်ဝိုက် ညှိနှိုင်းမှုများ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
နာဘီဘာရီက ကော်မတီသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် အပြန် အလှန် သဘော တူညီချက်များ ကို စောင့်ကြည့်ရန် တာဝန်ရှိကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ဘနွန်နိုင်ငံသည် မိမိ ၏ ကတိ ကဝတ်များ ကို လိုက်နာရန် ကတိပြုထားပြီး အစ္စရေးနိုင်ငံအား ဤသဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာရန် အတွက် ဖိအားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်း က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မီဒီယာများတွင် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် တင်းမာမှုများ ပျံ့နှံ့နေသော်လည်း အစည်းအဝေးသည် တည်ဆောက် မှုဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို အပြု သဘော ဆောင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment