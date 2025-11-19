ဂျောင်လာနီ အစိုးရသည် ဆော်ဒီအာရေဗျမှ အခမဲ့ရေနံစည် ၆၅၀၀၀၀ ရရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဆော်ဒီရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းသည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဘန်နီးယပ်စ် ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ရေနံစိမ်း တန်ချိန် ၉၀,၀၀၀ ခန့်ကို ချပေးခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကုန်စည်သည် ဂျောင်လာနီ အစိုးရအား ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေနံ အကူအညီ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျောင်လာနီ အစိုးရ ရေနံကုမ္ပဏီ ၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အဲဟ်မဒ် ကဗဟ်ဂျီ က ဆီးရီးယားနိုင်ငံ ဘန်နီးယပ်စ် ဆိပ်ကမ်းသည် ဆော်ဒီရေနံအကူအညီ၏ ပထမအပိုင်းကို လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်ပြီး စည်ပေါင်း ၆၅၀,၀၀၀ ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယအကူအညီပေးရေးတွင် ရေနံစိမ်းစည်တစ်သန်းအပါအဝင် လာမည့်ရက်များအတွင်း ရောက်ရှိ လာမည် ဖြစ်ပြီး ဤကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဘန်နီးယပ်စ် ရေနံချက်စက်ရုံတွင် သန့်စင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘန်နီးယပ်စ် ရေနံဆိပ်ကမ်း၏ ဒါရိုက်တာ အဗ်ဒိုလ်ဟာဒီ ဂျောင်ဗါစီ က ရေနံတင် သင်္ဘော များ ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး ပြီးစီးရန် ၇၂ နာရီခန့် ကြာမြင့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျောင်လာနီ အစိုးရဆိပ်ကမ်းများနှင့် တံခါးပေါက်များအဖွဲ့အစည်း၏ လူထုဆက်ဆံရေးဒါရိုက်တာ မာဇင်အလူရှ် ကလည်း စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် ပြည်တွင်းရေနံချက်စက်ရုံများ၏ လုပ်ငန်း ဆောင်တာ များကို ပံ့ပိုးရန်အတွက် ဘန်နီးယပ်စ် ဆိပ်ကမ်းသည် ဆော်ဒီအာရေဗျမှ ထွက်ခွာပြီး ရေနံစိမ်းတန်ချိန် ၉၀,၀၀၀ တင်ဆောင် လာသော ရေနံတင်သင်္ဘော "ဗီသာလ်ဒီ " ကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
နည်းပညာအဖွဲ့များသည် ဘေးကင်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့်အညီ ရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးနောက် ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ရေနံထွက်ကုန်များ ထောက်ပံ့မှုကို ခိုင်မာ စေပြီး တည်ငြိမ်စေရန်အတွက် ရေနံများကို ဘန်နီးယပ်စ် ရေနံချက်စက်ရုံသို့ လွှဲပြောင်းပေး မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂိုလာနီအစိုးရနှင့် ဆော်ဒီအစိုးရတို့သည် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သတိ ပြုသင့် ပါတယ်။ ယင်းစာချုပ်အရ ဒမတ်စကတ်စ်သည် ရီယာ့ဒ်မှ ရေနံစိမ်းစည်ပေါင်း ၁.၆၅ သန်း ရရှိမည် ဖြစ်ပါ တယ်။
ရေနံတင်သင်္ဘောအသစ် ရောက်ရှိလာခြင်းသည် ဂျောင်လာနီ အစိုးရ၏ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆော်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့အကြား သဘောတူညီချက်၏ ပထမဆုံးလက်တွေ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
