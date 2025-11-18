အွမ်ရဟ်ပြုသူများစီးနင်းလာသည့် ဘတ်စ်ကား မဒီနာ တွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော မတော်တဆမှု နှင့် ရင်ဆိုင် ရ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
သတင်းအထောက်အထားများအရ မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော် မှ မဒီနာရွှေမြို့တော် သို့ မောင်းနှင်လာသော မ်ရဟ်ပြုသူ များ စီးနင်းလာသည့် ဘတ်စ်ကားတစ်စီးနှင့် ဒီဇယ်ဆီတင်ကားတို့ တိုက်မိမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးသူ ၄၂ ဦးတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေး ၁၁ ဦး ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်ရှိ လူများသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တယ်လန်ဂါနာပြည်နယ်ရှိ မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော ဟိုက်ဒရာဘတ် မှ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။
