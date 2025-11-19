နီပေါနိုင်ငံ တွင် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အာဂုံဆောင် နောက်ဆုံးအဆင့် ပြိုင်ပွဲ၏ တတိယအဆင့် ကျင်းပ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အီးက်နာသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ လူငယ်များ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အာဂုံဆောင် ပြိုင်ပွဲ၏ တတိယအဆင့် ၏ နောက်ဆုံး ရလာဒ်ကို ဆော်ဒီအစ္စလာမ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အစ္စလာမ်လမ်းညွှန်မှုနှင့် နီပေါ အစ္စလာမ် ရေးရာ ကော်မတီ တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက် စနေနေ့ မှ စတင်၍ သုံးရက်ကြာ ကျင်းပ မည်ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ် ယောက်ျားလေးနှင့် မိန်းကလေး ၈၀၀ ကျော်သည် ပဏာမအဆင့်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၁၈၉ ဦးကို နောက်ဆုံးအဆင့်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲများကို အမျိုးအစားလေးမျိုးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။
(၁) ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် တစ်အုပ်လုံး အာဂုံဆောင် ပြိုင်ခြင်း
(၂) ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၁၅ ဂျွဇ် အာဂုံဆောင် ပြိုင်ခြင်း
(၃) ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၅ ဂျွဇ် အာဂုံဆောင် ပြိုင်ခြင်း
(၄) ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ဂျွဇ် ၂၉ နှင့် ဂျွဇ် ၃၀ အာဂုံဆောင် ပြိုင်ခြင်း
နောက်ဆုံးအဆင့် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီး စအ်ဒ်ဘင်န် နာဆေရ် အဘူ ဟိုင်မဒ် ၊ နီပေါနိုင်ငံ အစ္စလာမ်ရေးရာကော်မတီ အကြီးအကဲ ဆယက်ဒ် မဲဟ်မူဒ်ဒီးန် အလီ နှင့် အခြား ကော်မ တီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့်ရဲ့ ဒုတိယနေ့မှာ လူငယ် ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးများအတွက် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ၅ ဂျွဇ် နှင့် ယောက်ျားလေးများအတွက် ၂ ဂျွဇ် အာဂုံဆောင် ပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးတွေက ဒီပြိုင်ပွဲတွေကို ကြီးကြပ်ပြီး ပါဝင်သူတွေအတွက် စနစ်တကျနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။
ဤပြိုင်ပွဲများ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မွတ်စလင်မ် များအကြား ကုရ်အာန်တန်ဖိုးများကို ခိုင်မာစေရန်၊ လူနည်းစု မွတ်စလင်မ် လူဦးရေနှင့် အစ္စလာမ်အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် အာဂုံဆောင် ခြင်းနှင့် ရွတ်ဆိုခြင်းအစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးရန် ဆော်ဒီအစ္စလာမ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပညာရေး နှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာစေရန်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါတယ်။
နီပေါနိုင်ငံသည် တောင်အာရှတွင်တည်ရှိပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ၎င်း၏မြို့တော်မှာ ကတ္တမန္ဒူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေ ၂၉ သန်းခန့်ရှိပြီး ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ နီပေါဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
နီပေါမွတ်စလင်များ၏ ဘိုးဘေးများသည် တောင်အာရှ၊ အလယ်အာရှနှင့် တိဘက်ဒေသအသီးသီးမှ မတူညီ သောအချိန်များတွင် နီပေါသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ဟိန္ဒူ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်အတူ နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment