ဆော်ဒီငွေကြေး နှင့် အမေရိကန်၏ တောင်းဆိုမှုများ အိမ်ဖြူတော်တွင် တွေ့ဆုံ / ထရမ့်က အီရန် ဆန့်ကျင် ပြောဆိုမှုများ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းတွင် အိမ်ဖြူတော်၌ ဆော်ဒီအိမ်ရှေ့မင်းသား မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် စလ်မာန် အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးအတွင်း အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် လေသံဖြင့် ထပ်မံပြော ဆိုခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရီယာ့ဒ်၏ ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်က မိမိ၏ ယခင်ပြောဆိုချက်တွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောကြားခဲ့ပြီး “ကျွန်တော်ကလွဲလို့ ဘယ်သမ္မတမှ အီရန်ရဲ့ နျူကလီးယားအစီအစဉ်ကို ဗုံးကြဲရဲတာ မရှိပါဘူး။ B-2 ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေနဲ့ အီရန်ရဲ့ နျူကလီးယား စွမ်းရည်ကို ကျွန်တော်တို့ လုံးဝဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့် က ဒီလုပ်ရပ်ကို "လုံးဝမှန်ကန်ပါတယ်" လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး "အီရန်ကို နျူကလီးယားလက်နက်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ခွင့်မပြုပါဘူး" လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတက “အီရန်ဟာ အခုချက်ချင်း သဘောတူညီချက်တစ်ခု လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အီရန်နဲ့ သဘောတူညီချက်တစ်ခု ချုပ်ဆိုနိုင်ရင် ကောင်းမှာပဲ” လို့ အရင်စကားအတိုင်း ဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ထရမ့်သည် ၎င်း၏မိန့်ခွန်း၏ များစွာသောအပိုင်းကို ဆော်ဒီအာရေဗျအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းအတွက် ရည်စူးထားပြီး “ဆော်ဒီအာရေဗျသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ယခုအချိန် အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ ရာထူးသက်တမ်း ပထမနှစ် ကုန် တွင် ဤပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံအထိ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ ထရီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး ပထမနှစ်ကုန်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁ ထရီလီယံ အထိ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်” ဟု ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ထရမ့်က ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် “အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး စက်ရုံ ကွန်ရက်ကို တည်ဆောက်နေပြီး ဆော်ဒီအာရေဗျသည် ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် အမေရိကန် အလုပ် အကိုင် ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။” ဟု ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ထရမ့် သည် မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် စလ်မာန် ကို ချီးကျူးခဲ့ပြီး ဂျမားလ် ခါရှ်က်ကျီ ၏ လူသတ်မှုကို ရည်ညွှန်းကာ မိုဟမ္မဒ် ဘင်န် စလ်မာန် သည် ဤဖြစ်ရပ်ကို မသိရှိခဲ့ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယခုတွေ့ဆုံမှု နှင့် ထရမ့်၏ ရည်ရွယ် များသည် မိမိ ၏ ပုံမှန်မူဝါဒကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ညွှန်ပြရန် တစ်ဖက်တွင် အီရန်အပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ဆန့်ကျင် ပြောဆိုမှုများကိုပြုလုပ် ရန် နှင့် အခြားတစ်ဖက်တွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ၏ ရေနံဒေါ်လာများကို စောင့်ကြည့်ရန် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
