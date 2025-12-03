ဟစ်ဘွလ္လာဟ် ၏ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံပေးစာ / ဇီယွန်ဝါဒအစိုးရသည် ဒေသကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IQNA သတင်းဌာန နှင့် အလ်အဟဒ် နယူးစ် အစီရင်ခံစာအရ ဟစ်ဘွလ္လာဟ် သည် မိမိ ၏စာတွင် လက်ဘနွန် နိုင်ငံ ကို ဘာသာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားမှု ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန် ပေါလ် ပြောခဲ့သကဲ့သို့ လက်ဘနွန်သည် ကမ္ဘာကြီးအတွက် သတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုး များ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။
စာတွင် လူသားလေးစားမှုနှင့် အခြေခံအခွင့်အရေးများသည် လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံများသည်လည်း ဤအခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားခွင့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခြား နိုင်ငံများ ၏ အခွင့်အရေးများကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စစ်ပွဲများနှင့် အကျပ်အတည်းများ၏ အဓိက အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဟစ်ဘွလ္လာဟ် က လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်အတွင်း ဂါဇာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များကို ရည်ညွှန်း၍ ၎င်းတို့ကို "စီစဉ်ထားသော လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု" ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများ၏ ဒုက္ခ ဆင်းရဲ ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ မိမိ တို့၏ မွေးရပ်မြေ၊ နေအိမ်များနှင့် အနာဂတ်ကို ဇိုင်ယွန်ဝါဒီများက သိမ်းပိုက် ထားခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာစနစ်၏ မတရားမှုများကြောင့်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံအတွင်း အစ္စရေး၏ ကျူးကျော်မှုများသည် လက်ဘနွန်ပြည်သူများ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ ရေနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို သိမ်းပိုက်ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးဖိအားများအောက်တွင် ထားရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
စာအရ အဓိကအင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ဇီယွန်နစ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ၏ အခွင့် အရေး များ ကို ချိုးဖောက်နေပြီး ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟစ်ဘွလ္လာဟ် က မိမိ တို့သည် အပြန်အလှန်ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးသဟဇာတဖြစ်မှု၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား အချုပ်အခြာအာဏာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး ပြည်သူများနှင့်အတူ သိမ်းပိုက်မှုနှင့် ရန်လိုမှုပုံစံအားလုံးကို ဆက်လက်တိုက်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စာရဲ့အဆုံးမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယို စတုတ္ထဟာ တရားမျှတမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လူသားဆန်မှုကို ကာကွယ်ရာမှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ခိုင်မာတဲ့ ရပ်တည်ချက်တစ်ခု ထားရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ရကြောင်း ရေးသား ထားပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး လီယို ၁၄ သည် တူရကီနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် ဒီဇင်ဘာလ ၂ရက်နေ့ တွင် လက်ဘနွန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဘေရွတ်မြို့သို့ သွားရောက်လည်ပတ်စဉ် အဓိက အချက်များတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း၊ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ လူမှု-ဘာသာရေး အခြေ အနေများကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများကို အဆုံးသတ်ရန် အလေးပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
