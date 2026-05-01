အီရန်နိုင်ငံသည် မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် မကောင်းမှုကိုမဆို ပြတ်ပြတ်သားသား ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ရှိနေ

Rasanews၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသနှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် မလုံခြုံမှု၏ အဓိကအချက်နှင့် အရင်းအမြစ်မှာ အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအရ ရန်လိုမှုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အီရတ်က်ကျီ ၏ ကြေညာချက် ကို ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးမှုများအတွင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆီယက်အဘတ်စ် အာရာချီသည် တူရကီ၊ ကာတာ၊ ဆော်ဒီ အာရေဗျ၊ အီဂျစ်၊ အီရတ်နှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် သီးခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများတွင် ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြီး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ပါတယ်။
ဤဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများတွင် အီရန် နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရမှ အီရန်အပေါ် ကျူးလွန် ထားသော စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန် နောက်ဆုံးရပ်တည်ချက်များနှင့် ကြိုးပမ်းမှုများအကြောင်း မိမိ ၏ ရာထူးတူ များအား အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသနှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားအပေါ် မလုံခြုံမှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းနှင့် အရင်း အမြစ်မှာ အမေရိကန်နှင့် ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ အီရန်အပေါ် စစ်ရေးအရ ရန်လိုမှုဖြစ်ကြောင်း ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အီရန်သည် စစ်ပွဲကို အပြီးသတ်အဆုံးသတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပါကစ္စတန်၏ ကြားဝင် စေ့စပ်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သောယုံကြည်ချက်နှင့် တာဝန်ယူမှုဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲအသစ်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဘက်မှ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်မှုကြောင့် လုံးဝ သံသယ ရှိနေခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဆယက်ဒ် အဘာစ် အီရတ်က်ကျီ က ဒေသတွင်းနိုင်ငံအချို့၏ သံတမန်လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်စားရန်နှင့် ရန်လိုသူများ၏ စစ်ရေးအရ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အကျိုးဆက်များမှ ဝေးကွာစေရန် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍနှင့် မြင့်မြတ်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ကျေးဇူး တင်ကြောင်း အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံသည် ဤစစ်ပွဲကို စတင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အမေရိကန် ဘက်မှ အလွန်အကျွံချဉ်းကပ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် လှုံ့ဆော်မှု လုပ်ရပ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သံတမန်လုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်စားရန် အသင့်ရှိနေသည့်အတိုင်းအတာအထိ အီရန် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များသည်လည်း အပြည့်အဝသတိရှိပြီး မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် မကောင်းမှုမှမဆို အီရန်နိုင်ငံကို ပြည့်စုံစွာနှင့် ပြတ်ပြတ်သားသားကာကွယ်ရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန်နှင့် အငြင်းပွားမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် သံတမန်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းသောဖြေရှင်းနည်းများကို ထောက်ခံသည့် မိမိ တို့၏အစိုးရများ၏ အမြင်များနှင့် ရပ်တည်ချက်များကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပြီး ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မည်သည့်အကူအညီကိုမဆို ပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။
