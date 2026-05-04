ရက်လေးဆယ်စစ်ပွဲတွင် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များက အီရန်ပြည်သူများ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု ကြောင်း သမ္မတ ပူတင် ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီရန်သံအမတ်ကြီး ကာဇင်းမ် ဂျလာလီ ကရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင် သည် အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် အီရန်ပြည်သူများသည် ဤစစ်ပွဲ တွင် ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၏ စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံအတော်များများ၏ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ရည်ညွှန်း၍ သမ္မတပူတင်က ၎င်းတို့အားလုံး သည် အီရန်ပြည်သူများ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကို ချီးကျူးကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ရန်လိုမှုသည် အီရန်အစိုးရကိုသာမက အီရန်၏ ကြီးကျယ်မှု၊ ခုခံမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှု တိုးတက်မှု ကိုပါ ဆန့်ကျင်ကြောင်း သမ္မတ ပူတင် က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သံအမတ်ကြီးက အီရန်သည် ၄၇ နှစ်ကြာ ပိတ်ဆို့မှုများရှိနေသော်လည်း တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကာကွယ် ရေးလုပ်ငန်းတွင် အလွန်အားကောင်းသော အနေအထားတွင် ရှိနေသောကြောင့် အနောက်နိုင်ငံများသည် မိမိတို့ ၏ ဒုံးကျည် စွမ်းအားနှင့် အရန်ပစ္စည်းများကို အံ့အားသင့်နေကြကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ပြည်သူများ၊ တပ်မတော်နှင့် အာဏာပိုင်များ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိသည် လူတိုင်းကို အံ့အားသင့်စေပြီး အီရန်နိုင်ငံ၏ မှန်ကန်သော အမှတ်လက္ခဏာကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန် ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ခိုက်သူရန်သူ များသည် အီရန်ပြည်သူများသည် ပြည်တွင်းရေး ကွဲပြားမှုများကြောင့် အားနည်း လာလိမ့်မည် ဟု မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော်လည်း အီရန်ပြည်သူများသည် မိမိတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီး စစ်မြေပြင်တွင် ရန်သူများကို ခိုင်မာစွာ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်ဟု အီရန်သံအမတ်ကြီးက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂျလာလီက ရုရှားသုတေသနဌာနများသည် အီရန်တပ်မတော်၊ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတပ်မတော်များ၏ အစွမ်း သတ္တိကို နည်းလမ်းသစ်ဖြင့် ခွဲခြမ်းလေ့လာခဲ့ပြီး အီရန်သည် နျူကလီးယားလက်နက်များ မရှိ နှင့် ပိတ်ဆို့မှုများ ရှိသော်လည်း ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး တပ်မတော်များကို ရက်ပေါင်း ၄၀ ကြာ ရဲရင့်စွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အရာရှိများနှင့် သံတမန်များသည်လည်း အခက်အခဲများကြားမှ မိမိတို့၏နိုင်ငံအပေါ် အလွန် သစ္စာ စောင့်သိမှုကို ပြသခဲ့ကြသော အလွန်ထူးချွန်သော ရဲစွမ်းသတ္တိရှိကြကြောင်း အီရန်သံအမတ်ကြီးက အလေး ပေးပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
