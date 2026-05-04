အီရန်က သတိပေးချက်ကို လျစ်လျူရှုပြီးနောက် အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောတစ်စင်း ဒုံးကျည်နှစ်စင်း ထိမှန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Rasanews၏အစီရင်ခံစာအရ အမေရိကန်ရေတပ် စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းကို ဒုံးကျည်နှစ်စင်း ထိမှန်ခဲ့ကြောင်း သိခဲ့ ရပါတယ်။
ယနေ့ (တနင်္လာနေ့) တွင် Jask အနီးရှိ ယာဉ်ကြောနှင့် သင်္ဘောလုံခြုံရေးကို ချိုးဖောက်၍ Hormuz ရေလက်ကြား ကို ဖြတ်သန်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရွေ့လျားနေသော စစ်သင်္ဘောသည် အီရန်အစ္စလာမ်မစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ ရေတပ်၏ သတိပေးချက်ကို လျစ်လျူရှုပြီးနောက် ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်။
ဤသတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောသည် ဤတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ၎င်း၏ လမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်မသွားနိုင်ဘဲ နောက်ပြန်လှည့်ကာ ထိုနေရာမှ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံသည် ယခင်က ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား ကို ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းသည် အီရန်ထံမှ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရယူဘဲ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် ဤသတိပေးချက်ကို လျစ်လျူရှုပါက လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ မှ ပြတ်ပြတ်သားသား တုံ့ပြန်မှုဖြင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု အကြိမ်ကြိမ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အခုချိန်ထိ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ထိခိုက်သေဆုံးမှုများအကြောင်း အသေးစိတ် အချက် အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment