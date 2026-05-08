လက်ဘနွန်မှ ဒုံးကျည်များ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းတွင် အစ္စရေး တစ်သန်းနီးပါး ခိုလှုံရာသို့ ထွက်ပြေး

၈ မေ ၂၀၂၆ - ၂၁:၅၄
လက်ဘနွန်မှ ဒုံးကျည်များ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းတွင် အစ္စရေး တစ်သန်းနီးပါး ခိုလှုံရာသို့ ထွက်ပြေးခဲ‌့ကြောင်းသိရပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းသို့ လက်ဘနွန်နိုင်ငံဘက်မှ ဒုံးကျည်များ ပစ်ခတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းတွင် ဒေသခံ အခြေချ နေထိုင်သူ တစ်သန်းနီးပါးက ခိုလှုံရာများသို့ အရေးပေါ် ပြေးလွှားကြောင်း အစ္စရေးနိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြားက ပြန် ကြားထားပါတယ်။

ဒုံးကျည် ကြောက်စိတ်များ ကြောင့် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအခြေအနေ ပိုမိုတင်းမာလာသဖြင့် အာဏာပိုင်များက လူထုအား လုံခြုံရေးညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လျင်မြန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်း ထားကြပါ တယ်။

