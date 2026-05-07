စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ ၊ အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စစ်ပွဲအတွက် အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ‌ရေဇာယီပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်၏ အကြီးအကဲဟောင်းနှင့် ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ ကာကွယ်ရေးအကြံပေး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟ်စင် ရေဇာအီ က အီရန် တပ်မတော် သည် ရန်သူ၏ ရန်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ရန် အပြည့်အဝ အသင့်ရှိနေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
လူမှုမီဒီယာတွင် ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုဟ်စင် ရေဇာအီ က အမေရိကန်အရာရှိများကို ဝေဖန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်သမ္မတ၊ စစ်ဝန်ကြီးနှင့် တပ်မတော်အကြီးအကဲတို့သည် မိမိ တို့၏ စိတ်ကူးယဉ် အောင်မြင်မှုများကို စစ်မှန်သော အောင်မြင်မှုများအဖြစ် တင်ပြသည့် ဘုံဝိသေသလက္ခဏာရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့ ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရေဇာအီ က အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စစ်ပွဲအတွက် အသင့်ရှိနေပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပါက အမေရိကန်စစ်တပ်အတွက် ရလဒ်များသည် နိုရ်မာန်ဒီ သို့မဟုတ် စီစီလီ ကဲ့သို့ မဟုတ်သော်လည်း သွဗတ်စ် နှင့် အစ္စဖဟန် ၏ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်လည်ခံစား ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ရန်သူအား စိတ်ကူးယဉ် ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment