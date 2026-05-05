ဟစ်ဇ်ဘိုလာ က အစ္စရေးကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက် ၁၁ ဦး သေဆုံးဒဏ်ရာရ

လက်ဘနွန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စတင်ပြီး တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်တွင် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို တုံ့ပြန် သည့်အနေဖြင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အသေခံဒရုန်း ၇၀ စင်းသည် အစ္စရေးစစ်တပ်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၁၁ စင်းသည် အစ္စရေးစစ်သားများ သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးတပ်မတော်ရေဒီယိုက အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ရရှိနိုင်သော ဒေတာများက လက်ဘနွန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်တွေ့တွင် မရှိကြောင်း ပြသနေသည်ဟု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် အသက်ဝင်ပြီး နှစ်ပတ်ခွဲခန့်က အစ္စရေးစစ်တပ်ကို ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဒရုန်း ၇၀ နီးပါး ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး အစ္စရေးစစ်သားများ သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှု ၁၁ ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းက ဒရုန်းနှစ်စင်းသည် သိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ထိုဒေသ များ ရှိ အစ္စရေးစစ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးကတည်းက အစ္စရေးစစ်သား ၅ ဦးနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သေဆုံးပြီး ၃၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူများအနက် ၃ ဦးမှာ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သေဆုံးပြီး ၂ ဦးမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် သေဆုံးကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒဏ်ရာရရှိသူ စုစုပေါင်း ၃၁ ဦးမှာ ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သေဆုံးပြီး ၂ ဦးမှာ ဟစ်ဇ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့များ နှင့် တိုက်ရိုက်တိုက်ပွဲများအတွင်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် အစ္စရေးနှင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာတို့အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ဝါရှင်တန်တွင် တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် တိုးချဲ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း အစ္စရေးစစ်တပ်သည် လက်ဘနွန်မြေပေါ်တွင် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး လက်ဘနွန်နိုင်ငံသား ရာပေါင်းများ စွာ သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် အစ္စရေးသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ်များကိစ္စတွင် မည်သည့်အခါမှ ကတိမတည် သည်ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။
