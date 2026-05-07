ဂါဇာတွင် ပထမအဆင့်ကို အကောင်အထည်မဖော်ဘဲ ဒုတိယအဆင့် ဆွေးနွေးခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိဟု ဟားမတ်စ် ခေါင်းဆောင်က ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟားမတ်စ်၏ အကြီးတန်းခေါင်းဆောင် ခါလီလ် အယ်လ်ဟိုင်ယဟ် က အယ်လ်ဂျာဇီးရားသို့ ပြောကြားရာတွင် အစ္စရေး၏ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ပါလက်စတိုင်းအရပ်သားများကို ပစ်မှတ်ထားပုံသည် ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတစ်ရပ်လုံးသည် အစ္စရေး၏ ရန်လိုမှုအောက်တွင် ရှိနေကြောင်း ပြသနေပါတယ်။ အာဇမ်အယ်လ်ဟိုင်ယဟ် နှင့် အခြားပါလက်စတိုင်းလူမျိုးများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ရည်ညွှန်း ၍ ဂါဇာရှိ လူတိုင်းသည် အန္တရာယ်တွင် ရှိနေကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသည် မည်သည့်သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်မျှ ချည်နှောင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဆွေးနွေး ပွဲများတွင် မည်သည့်တိုးတက်မှုမျှ မရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခါလီလ်အယ်လ်ဟိုင်ယဟ် ၏ အဆိုအရ ရှရမ်မိုရှ်ရှိက်ခ် သဘောတူညီချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အစ္စရေး ၏ နှောင့်နှေးမှုသည် ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန့်စေခဲ့ပြီး အာမခံပေးသူနှင့် ကြားဝင် စေ့စပ်ပေး သည့် နိုင်ငံများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားမှာ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။
ခါလီလ်အယ်လ်ဟိုင်ယဟ် က ဟားမတ်စ်သည် အတိတ်က အဆိုပြုချက်များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းခဲ့သော်လည်း အစ္စရေးဘက်မှ ကတိကဝတ်များကို မဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးသည်မိမိ ၏ယခင်ရပ်တည်ချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီး သဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်း ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စိတ်မဝင်စားကြောင်း ၎င်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ဒုတိယအဆင့်သို့ တိုးတက်မှုမရှိသေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခါလီလ် အယ်လ်ဟိုင်ယဟ် က နည်းပညာကော်မတီ ဂါဇာသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် အတားအဆီးများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဤကော်မတီကို ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုသည့်အခါ ဒုတိယအဆင့်အကြောင်း ပြောဆိုခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင်က ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသောနိုင်ငံများသည် သဘောတူညီချက်၏ အဓိကအာမခံသူများ ဖြစ်ပြီး မိမိ တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း အစ္စရေးသည် ခေါင်းမာနေဆဲ ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သဘောတူညီချက်၏ ပထမအဆင့်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အစ္စရေးအပေါ် ဖိအားပေးရန် အမေရိကန် သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်အား ၎င်းက တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ခါလီလ် အယ်လ်ဟိုင်ယဟ် က ဟားမတ်စ်သည် အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း၊ ဂါဇာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး စတင်ခြင်းနှင့် အစ္စရေး တပ်ဖွဲ့များ ဆုတ်ခွာစေ လိုကြောင်း၊ သဘောတူညီချက်၏ ပထမအဆင့်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါက အဖွဲ့အစည်း သည် ဒုတိယအဆင့်ကို ညှိနှိုင်းရန် အသင့်ရှိကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
