သိမ်းပိုက်ထားသောနယ်မြေများတွင် နေတန်ယာဟုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်သော ဇီယွန်ဝါဒီများ၏ ကျယ်ပြန့် သော ဆန္ဒပြမှုများပြုလုပ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ သိမ်းပိုက်ထားသောပါလက်စတိုင်းဒေသအသီးသီးတွင် နေတန်ယာဟု အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်သော ကျယ်ပြန့်သောဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မီဒီယာသတင်းများအရ တဲလ်အဗစ်၊ ဂျေရုဆလင်နှင့် ဟိုင်ဖာအပြင် ကာဖာဆာဘာ၊ ဟာဇလီယာ၊ ရီဟိုဘော့သ်နှင့် ကီရတ်တာဘန် တို့တွင်လည်း ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူများသည် အယ်လ်အက်ဆွာ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း လုံခြုံရေးပျက်ကွက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အစ္စရေးအစိုးရအား အစိုးရကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူများသည် နိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားအတွက် စတင်ခဲ့သော စစ်ပွဲအစီအမံများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆန့်ကျင်သော ပြင်းထန်သောကြွေးကြော်သံများကို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့သည် ဆန္ဒပြသူများကို လူစုခွဲရန် အရေးယူခဲ့သော်လည်း လူအများအပြားက ဆက်လက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး အစိုးရ၏လုပ်ရပ်များအပေါ် ပြင်းထန်သောသံသယများ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
