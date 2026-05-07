အီရန်နိုင်ငံဟာ အသက်ပေးနိုင် ပေမယ့် ရန်သူရှေ့ တွင် ဦးညွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း အီရန် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် သည် ပြည်သူများအား မိမိ ၏ သတင်းစကားတွင် နိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရသော စစ်ပွဲနှင့် စီးပွားရေး အခြေအနေများ၏ အဆင့်သစ်တစ်ခုကို ထောက်ပြခဲ့ပြီး ရန်သူများ သည် အီရန်ကို နှိမ့်ချရန်အတွက် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှု၊ စီးပွားရေးဖိအားပေးမှုကို ပြုလုပ်နေပြီး မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့် နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အားနည်းစေလိုကြောင်း အီရန်နိုင်ငံသည် သမိုင်းမှ သင်ခန်းစာတစ်ခု ရရှိခဲ့ပြီး ခက်ခဲ သောအခြေအနေများတွင်ပင် ရန်သူကို ဦးညွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ရေး သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျစ်လျူရှု၍မရသော်လည်း ရန်သူများ ၏ အဓိက မဟာဗျူဟာမှာ ပြည်တွင်းအားနည်းချက်ကို ဖန်တီးရန်ဖြစ်ကြောင်း မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာအသစ်တွင် ရန်သူသည် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးဖိအားကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် မီဒီယာမှတစ်ဆင့် လေထုတစ်ခု ဖန်တီးရန် ကြိုးစားနေပြီး နိုင်ငံအတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အားနည်းစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦးညွှတ်စေရန် ဖိအားပေးနေပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ရန်သူဟာ စီးပွားရေးဖိအားတွေကတစ်ဆင့် သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမား ရှိကြောင်း သူတို့ဟာ မှားယွင်းတဲ့ ခန့်မှန်းချက်တွေ ထပ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီအပေါ် အခြေခံပြီး မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ခဲ့ပုံရပြီး အဲဒီရလဒ်ကြောင့် လူတိုင်း အခက်အခဲများ နှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ကို သုတေသနပြုတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်း အီရန်ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ စီးပွားရေးဖိအားတွေ ခံစားနေရပါစေ၊ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ဘာသာရေးနဲ့ ယုံကြည်မှုအတွက် အခက်အခဲတွေကို ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရဦးမယ်လို့ ဝန်ခံကြပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံဟာ သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို သိရှိပြီး နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းရဲ့ ဒီထိလွယ်ရှလွယ်ကာလမှာ အီရန်ယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ မိုက်မဲစွာ ယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ဒီရန်သူကို ခိုင်မာစွာ ဆန့်ကျင်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ နားလည်တယ်လို့ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ပြောပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံဟာ မိမိ အသက်ကို ပေးဆပ်နိုင်ပေမယ့် လက်နက်မချဘူးဆိုတာ ရန်သူက နားမလည်သေးတာကို ကျွန်တော် အံ့သြမိပါကြောင်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ အီရန်နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ အနာဂတ်အတွက် တာဝန်ရှိ တယ်လို့ ခံယူပြီး အနာဂတ်မျိုးဆက်များ က သူတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကို ဂုဏ်ယူစေမယ့် အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ချင်တယ် ဆိုတာကို သူ နားမလည်သေးကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူများအပေါ် စီးပွားရေးဖိအားရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ဖို့က ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ မိုဟမ္မဒ် ဘာကဲရ် ကာလီဗါဖ် က ပြောပါတယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အစိုးရအရာရှိများတွင်လည်း တာဝန်ဝတ္တရားများရှိပြီး ပြည်သူများသည်လည်း ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍကို ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ၏အာဏာပိုင်များသည် အခြေအနေသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုအရေးကြီးလာသည့် အဆင့်သစ်တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် အတိတ်ကာလကဲ့သို့ပင် ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် ခိုင်မာသော စီမံခန့်ခွဲမှု ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးသကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် တက်ကြွစွာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ အစ္စလာမ့် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ က နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းနှင့် အလယ် အလတ် အဆင့် ခေါင်းဆောင်များသည် ပြဿနာများကို အလေးအနက် စောင့်ကြည့်နေပြီး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြည်သူများအား အာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
