ဟစ်ဇ်ဘိုလာတိုက်ခိုက်ရေးသမားများ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေကြောင်း အစ္စရေး စစ်ဘက် အရာရှိ များ ပြောကြား

၇ မေ ၂၀၂၆ - ၀၀:၁၂
News ID: 1810927
အစ္စရေးစစ်ဘက်အရာရှိများ၏ အဆိုအရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် မိမိ ၏စစ်ရေးအင်အားကို ပြန်လည်ရရှိပြီး တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်တွင် တိုက်ရိုက်တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟီးဘရူးမီဒီယာများက ကျယ်ပြန့် သောတိုက်ခိုက်မှုများ ရှိ နေသော်လည်း ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် မိမိ ၏စစ်ရေးအင်အားကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ဟု အစ္စရေး စစ်ဘက် အရာရှိ ကြီး များ ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

အစ္စရေးသတင်းစာ Haaretz က တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်တွင် တပ်စွဲထားသော အစ္စရေးအရာရှိများသည် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ တိုက်ခိုက်ရေးသမားများသည် တက်ကြွရုံသာမက အစ္စရေးစစ်တပ်ကို စစ်ဆင်ရေးများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ဝန်ခံကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးအရာရှိများက တရားဝင်ပြောဆိုချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ သည် ၎င်း၏အင်အားကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး တဲလ်အဗစ်ကို တိုက်ခိုက်ရန် မကြောက်ရွံ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။

ဤအရာရှိများက အစ္စရေးစစ်တပ်နှင့် လက်ဘနွန်မိုဂျာဟစ်ဒီးန်များအကြား တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ ရွာအချို့တွင် တိုက်ရိုက်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဟစ်ဇ်ဘိုလာတိုက်ခိုက်ရေးသမားများ ချဉ်းကပ်လာပြီး အနီးကပ် တိုက်ပွဲ ဝင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အစီရင်ခံစာတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာသည် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များ၊ ကင်းလှည့်အဖွဲ့များနှင့် တင့်ကားယူနစ်များကို တိုက်ခိုက်သည့် စနစ်တကျစစ်ရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် လှုပ်ရှားနေကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြထားပါတယ်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာက မနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ စစ်ဘက်ယာဉ် ရှစ်စီးနဲ့ ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

