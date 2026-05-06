ဂါဇာရှိ ကလေးများအကြား အာဟာရချို့တဲ့မှု ပိုမိုဆိုးရွားလာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ အာဟာရဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးက ယခင်နှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤနှုန်းထားမှာ ၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာပြီး ကလေးများတွင် သေဆုံးမှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယူစွဖ် အဘူဗကဲရ် ၏ အဆိုအရ အသက်တစ်နှစ်အရွယ် ကလေးများတွင် သွေးအားနည်းရောဂါနှုန်းမှာ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိခိုက်စေသော အာဟာရချို့တဲ့မှုကို ခံစားနေရပါတယ်။
ယူစွဖ် အဘူဗကဲရ် က ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဤစာရင်းဇယားများရှိသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ကုန်စည်များ၏ ဈေးနှုန်းများလည်း မြင့်မားနေချိန်တွင် အခြေခံအစားအစာနှင့် အာဟာရဓာတ်များ ဂါဇာသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို တားဆီးသည့် အဓိကအတားအဆီးများ ရှိနေကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လူ့အခွင့်အရေးစင်တာက အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် လူပေါင်း ၄၄၀၀၀ ကို ဖြတ်ကျော်မှုများမှတစ်ဆင့် တတိယနိုင်ငံများသို့ ပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့သော်လည်း လူနာ ၂၀၀၀ ခန့်နှင့် ၎င်းတို့၏အပေါင်းအဖော်များသာ ရာဖာမှတစ်ဆင့် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
စင်တာက ထပ်လောင်းပြောကြားရာတွင် လူနာများ၏ နေ့စဉ်သေဆုံးမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်း ဇီယွန်ဝါဒအစိုးရသည် ၎င်းတို့၏ ခရီးသွားလာမှုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နှောင့်ယှက်ခဲ့ပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မိသား စုများအတွက် ထွက်ပေါက်အဆောက်အအုံများကို မရှင်းလင်းသော ယန္တရားများမှတစ်ဆင့် စဉ်းစားနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
