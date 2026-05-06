အယ်လ်မာယာဒင် မှ အီရန်ကို ဖိအားပေးရန် အသုံးချမည့် ထရမ့် ၏ တွေ့ဆုံမှုကို တရုတ်က ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
အာရှ သံတမန် သတင်းရင်းမြစ်များက ပေကျင်းတွင် ကျင်းပမည့် "ရှီကျင့်ဖျင်" နှင့် "ဒေါ်နယ်ထရမ့်" တို့၏ တွေ့ဆုံမှု ကို အီရန်ကို ဖိအားပေးရန် ကိရိယာတစ်ခု မဖြစ်လာစေရန် ပေကျင်းက ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။
အယ်လ်မာယာဒင်၏ အဆိုအရ ဤသတင်းရင်းမြစ်များက ထရမ့် ကြေညာခဲ့သော လွတ်လပ်စွာ ရေကြောင်း သွားလာရေး စီမံကိန်းသည် ပေကျင်း အစည်းအဝေးမတိုင်မီ ရမှတ်များ ရရှိရန် ဝါရှင်တန်၏ နိုင်ငံရေး ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ဟု တရုတ်က ယုံကြည်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤသတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် အီရန်အပေါ် ၎င်း၏စစ်ပွဲကို ဖိအားပေး ရန်နှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုအတွက်ပင် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ပေကျင်းက သိရှိထားပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် "လွတ်လပ်စွာ ရေကြောင်းသွားလာရေး စီမံကိန်း" မအောင်မြင်ခြင်းသည် တရုတ်နှင့် ကြီးကျယ်သော သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရှာဖွေနေသော ထရမ့်၏ လက်မှ ဖိအားများကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်ဟု သတင်းရင်းမြစ်များက အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤရင်းမြစ်များအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသအပေါ် အလွန်အာရုံစိုက်ပြီး ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ နှင့် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန် စိတ်ဝင်စားသော်လည်း ဤအောင်မြင်မှုသည် အီရန်၏ မဟာဗျူဟာမြောက် အနေအထားကို အားနည်းစေမည့် ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
ဤရင်းမြစ်များက အီရန်သည် အဓိကနှင့် အခြေခံကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် စစ်ပြီးခေတ်တွင် အီရန်သည် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ လွတ်လပ်သော ဒေသတွင်း လုံခြုံရေး နားလည်မှုတစ်ခု ဖန်တီးရန် တရုတ်နိုင်ငံက ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ပေကျင်းသည် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများနှင့်လည်း ကျယ်ပြန့်သော စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးရှိသော်လည်း အချို့သောပါတီများ၊ အထူးသဖြင့် အီရန်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြင်ပဖိအားများကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ အမေရိကန်မူဝါဒများကို လိုက်နာခြင်းနှင့် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံအချို့ကို အီရန်ကို တိုက်ခိုက်ရန် ရှေ့တန်း စခန်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း၏ အကျိုးဆက်များအကြောင်းလည်း တရုတ်က သတိပေးထားပါတယ်။
ဤရင်းမြစ်များအရ တရုတ်နိုင်ငံသည် ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများ၏ ကံကြမ္မာသည် ၎င်းတို့၏ပြည်သူများ၏ လက်ထဲတွင် ရှိသင့်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားပြီး ဒေသတွင်း၊ အထူးသဖြင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားနှင့် ပတ်သက် ၍ လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက် သို့မဟုတ် နားလည်မှုတစ်ခု ရရှိရန် အီရန်ပါဝင်မှုမရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအား ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင် ပြည့်စုံသော စီးပွားရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု ဖန်တီးရန် အားပေးရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး မည်သူ့ကိုမျှ သီးခြားလုံခြုံရေးအာမခံချက်မပေးဘဲ အားပေးရန် ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နှစ်ဖက်စလုံးရှိ နိုင်ငံများသည် အချင်းချင်း လုံခြုံရေးအာမခံချက်များ ပေးအပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသည် ၎င်းတို့အား လေးနက်သော စီးပွားရေးအာမခံချက်များ ပေးအပ်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ Middle East News ၏ အဆိုအရ ဤသတင်းရင်းမြစ်များက ပေဂျင်းသည် ဒေသတွင်း စစ်ပွဲကို တားဆီးနိုင်သည့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိရန် စီးပွားရေးပြဿနာကို အချက်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤသတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ အီရန်ကို စစ်ပွဲနှင့် ၎င်း၏ ပြင်းထန်သော ခုခံမှုသည် အရှေ့အာရှတွင် အမေရိကန်၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လျော့ကျစေသည်ဟု တရုတ်က ယုံကြည်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန်အပါအဝင် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများသည် အီရန်ကို စစ်ပွဲတွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားတွင် စစ်ရေးအရ လုပ်ဆောင်မှုတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသည် အရှေ့အာရှဒေသတွင် အမေရိကန်၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လျော့ကျစေသည့် အချက်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
