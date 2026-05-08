ဆော်ဒီအာရေဗျသည် မိမိ ၏လေပိုင်နက်နှင့် အခြေစိုက်စခန်းများကို အမေရိကန်အတွက်ပိတ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ Farsnews မှ အစ္စရေးကွန်ရက် 24 News သည် အီရန်ဒုံး ကျည်တုံ့ပြန်မှုကို တန်ပြန်ရန် ဝါရှင်တန်မှ လုံခြုံရေးအာမခံချက်များ မရရှိခြင်းကြောင့် ရီယာ့ဒ်သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ ၎င်း၏လေပိုင်နက်နှင့် စစ်စခန်းများကို ပိတ်လိုက်ပြီး ဤအာမခံချက်များ ပေးအပ်သည်အထိ ဤကန့်သတ်ချက်များ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဟု ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
ဆော်ဒီများသည် ဝါရှင်တန်နှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခု ရရှိပါက အီရန်သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းနှင့် ရီယာ့ဒ်သည် တီဟီရန်နှင့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားစေလိုခြင်းမရှိကြောင်း သတင်းရင်းမြစ်များက အစ္စရေးကွန်ရက်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဝါရှင်တန်သည် အီရန်တိုက်ခိုက်မှုများကို "လုံလောက်သောကာကွယ်မှု" ပေးပြီး ၎င်း၏စစ်ရေးအစီအစဉ်များကို ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာအောင် ပြုလုပ်သည်အထိ "Project Freedom" အတွက် ဆော်ဒီအာရေဗျသည် အမေရိကန်၏ လေပိုင်နက်နှင့် အခြေစိုက်စခန်းများကို အသုံးပြုမှုကို ဆက်လက်ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်ကွေ့သတင်းရင်းမြစ်များက ဆော်ဒီ၏လုပ်ရပ်သည် အမေရိကန်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အီရန်ဒုံးကျည် တိုက်ခိုက်မှုများကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း မဟာမိတ်အားလုံးကို စစ်ရေးအစီအစဉ်များအကြောင်း “ကြိုတင်အကြောင်းကြား” ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က အခိုင်အမာပြောဆိုသော်လည်း အိုမန်နှင့် အခြားပင်လယ်ကွေ့ အာရပ်နိုင်ငံများမှ သံတမန်များက ၎င်းတို့သည် အစီအစဉ်များကို လူသိရှင်ကြား ကြေညာပြီးမှသာ သိရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် သင်္ဘောလိုက်ပါစောင့်ရှောက်ရေး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ကြေညာပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် ပါကစ္စတန်၏ သံတမန်ရေးအရ ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကဲဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် “ခဏတာ ခေတ္တရပ်နားမှု” ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ နောက်ဆုတ်ရန် ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။
