  1. Home
  2. ဝန်ဆောင်မှု
  3. အရေးကြီး သတင်းများ

ဒီည အမေရိကန်သင်္ဘောများ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ရက်အနည်းငယ်ကထက် ပိုပြင်းထန်တယ်လို့ အမေရိကန် အရာရှိများက ပြောကြား / CBS

၈ မေ ၂၀၂၆ - ၁၀:၄၉
News ID: 1811414
ဒီည အမေရိကန်သင်္ဘောများ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ရက်အနည်းငယ်ကထက် ပိုပြင်းထန်တယ်လို့ အမေရိကန် အရာရှိများက ပြောကြား / CBS

အီရန် မြန်နှုန်းမြင့်သင်္ဘောများ ဟာ ဖျက်သင်္ဘောများ နှင့် အလွန်နီးကပ်လာတာကြောင့် ဖျက်သင်္ဘောများ ဟာ ရေတပ် အမြောက်များ အနီးကပ်လက်နက်စနစ်များနှင့် ကုန်းပတ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားသည့် လက်နက်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်အရာရှိများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အမေရိကန်သင်္ဘောများ ဟာ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့နှင့် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုနဲ့ IRGC ရေတပ်ရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာကာကွယ်ရေးတွေ ပြုလုပ်ပြီးနောက် CBS က ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ ရေးသားခဲ့ ပါတယ်။

USS Truxton နှင့် USS Mason စစ်သင်္ဘောများဟာ အီရန် ၏ ပြင်းထန်သည့် တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် အရာရှိများ က ဒီသင်္ဘောများ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများ သည် ပိုပြင်းထန်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ ကြပါတယ်။

ဒီည အမေရိကန်သင်္ဘောများ အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ရက်အနည်းငယ်ကထက် ပိုပြင်းထန်တယ်လို့ အမေရိကန် အရာရှိများက ပြောကြား / CBS

အီရန် မြန်နှုန်းမြင့်သင်္ဘောများ ဟာ ဖျက်သင်္ဘောများ နှင့် အလွန်နီးကပ်လာတာကြောင့် ဖျက်သင်္ဘောများ ဟာ ရေတပ် အမြောက်များ အနီးကပ်လက်နက်စနစ်များနှင့် ကုန်းပတ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားသည့် လက်နက်များကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်အရာရှိများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အီရန်ဟာ ပဋိပက္ခအတွင်း ဒရုန်းများ၊  ဒုံးကျည်များကို အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လည်း အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

END / 251

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha