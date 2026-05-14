အစ္စရေးပါဝင်မှုကြောင့် Eurovision အကျပ်အတည်းကြုံတွေ့နေရ ၊ ဥရောပနိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံ သပိတ်မှောက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ပါလက်စတိုင်းသတင်းအချက်အလက်စင်တာက အစ္စရေးအစိုးရ၏ ဆက်လက် ပါဝင်မှုကြောင့် နိုင်ငံတကာဂီတပြိုင်ပွဲ Eurovision 2026 သည် စတင်ရန် ရက်အနည်းငယ်အလိုတွင် ပြင်းထန်သောအကျပ်အတည်းတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဥရောပတစ်ဝှမ်းတွင် သပိတ်မှောက်မှုများနှင့် နုတ်ထွက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Eurovision ၏ ၇၀ ကြိမ်မြောက်ကို မေလ ၁၂ ရက်မှ ၁၆ ရက်အထိ ဗီယင်နာတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်း အစ္စရေး အစိုးရကို ပြိုင်ပွဲတွင် ဆက်လက်ထားရှိရန် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဥရောပ နိုင်ငံများစွာ တွင် ပြင်းထန်သောဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဤအခြေအနေတွင် အိုင်ယာလန်၊ စပိန်၊ ဆလိုဗေးနီးယား၊ နယ်သာလန်နှင့် အိုက်စလန်တို့သည် Eurovision 2026 တွင် ပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပမီဒီယာများက ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနောက်ပိုင်း Eurovision ကို အကြီးမားဆုံးသပိတ်မှောက်မှုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေညီလာခံက အစ္စရေးအစိုးရကို ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ပယ်ရန် သီးခြားမဲပေးမှုကို ပယ်ချပြီး နောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီး မဲပေးခြင်းနှင့် ဝါဒဖြန့်ချိရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် အစိုးရ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ကန့်သတ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် စည်းမျဉ်းအသစ်အနည်းငယ်ကိုသာ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဥရောပအသံလွှင့်သမဂ္ဂက ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်အများစုသည် အစ္စရေး၏ပါဝင်မှုအပေါ် ပြန်လည်မဲပေးရန် မလိုအပ် ကြောင်း နှင့် ပြိုင်ပွဲကို အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါ တယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စပိန်နိုင်ငံပိုင် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားကုမ္ပဏီက ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီး သတ်ဖြစ်ပြီး Eurovision ၏ ဆီမီးဖိုင်နယ်နှင့် ဗိုလ်လုပွဲနှစ်ခုလုံးကို သပိတ်မှောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဥရောပအနုပညာရှင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၁၀၀၀ ကျော်သည် အစ္စရေး အစိုးရကို Eurovision မှ ထုတ်ပယ်ရန် တောင်းဆိုသည့် အိတ်ဖွင့်စာတစ်စောင်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ယူကရိန်းစစ်ပွဲအပြီးတွင် ရုရှားကို ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သော်လည်း အစ္စရေးကို ဆက်လက်ထားရှိခြင်းသည် ရှင်းလင်းသော နှစ်ထပ်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျော်ကြားသော အနုပညာရှင်များဖြစ်သည့် Brian Eno နှင့် Macklemore အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ ပုဂ္ဂိုလ်များစွာ ကလည်း ယင်းလှုပ်ရှားမှုကို ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
တူရကီနိုင်ငံမှ Eurovision ဆုရှင်ဟောင်း Sertab Erner ကလည်း လက်ရှိကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုများကြောင့် အခမ်းအနား တွင် ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဟု ပြောကြားကာ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် တရား ဝင်ဖိတ်ကြား ချက်ကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
