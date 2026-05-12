၂၀၂၆ခုနှစ် ဂျအ်ဖရီယဟ် ညီလာခံ ကို အင်္ဂလန်တွင် ကျင်းပ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
၂၀၂၆ခုနှစ် ဂျအ်ဖရီယဟ် ညီလာခံ ကို ၂၀၂၆ ခုနှစ် ၊ မေလ ၁၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် လန်ဒန်မြို့ရှိ အေမာမ် ဘာကဲရ် (အ.စ) စင်တာ၌ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဤညီလာခံ တွင် ပညာရှင်များ၊ အစ္စလာမ့်စင်တာများ၏ မန်နေဂျာများ နှင့် ဗြိတိသျှ ရှီအဟ် အသိုင်း အဝိုင်းမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဤညီလာခံသည် ရှီအဟ် စင်တာများကို အားကောင်းစေရန် နှင့် စင်တာမန်နေဂျာများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ရှီအဟ်အသိုင်းအဝိုင်းမှ လူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအကြား အတွေ့ အကြုံဖလှယ်ရေးအတွက် ပလက် ဖောင်း တစ်ခု ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ညီလာခံတွင် အစ္စလာမ်စင်တာများ ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို အားကောင်းစေခြင်း၊ အများပြည်သူလှူဒါန်းမှုများနှင့် ထောက်ပံ့ငွေများ မှတစ်ဆင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ရန်ပုံငွေဗျူဟာများ၊ ဘာသာရေးကျောင်းများ (မဒရ်စဟ်) အတွက် ထိရောက်သော ပညာရေးအစီအစဉ်များ ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ယူကေ ရှိ အစ္စလာမ်စင်တာများ ရင်ဆိုင် နေရသော ဥပဒေဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်း ကဲ့သို့ သော အကြောင်းအရာများကို လွှမ်းခြုံထားသည့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြု အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ စွာ ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ်။
အစီအစဉ်၏ အခြားအပိုင်းတစ်ခုတွင် လူမှုရေးနှင့် ဘာသာရေးစင်တာများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန် ပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစီစဉ်သူများက မိမိ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်မှာ ယူကေ တစ်ဝှမ်းရှိ ရှီအဟ် စင်တာများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုကို အားကောင်း စေရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤသတင်းကဏ္ဍတွင်လည်း အဗ်နာ သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ရရှိသော ရုပ်ပုံအများအပြားကို လူကြီးမင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
