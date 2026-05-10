အစ္စရေးက မြေပြင်စစ်ပွဲကို ဘာကြောင့်ကြောက်နေရတာလဲ? လက်ဘနွန်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပထဝီဝင် အနေအထား က အစ္စရေးအတွက် အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရ အယ်လ်ဂျာဇီးရားသတင်းဌာနက အစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာ တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်မှာ အစ္စရေးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ အတိုင်းအတာဟာ အလျင်အမြန် တိုးချဲ့လာနေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတွေ မပါဝင်ဘဲ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းရေးသတိပေးချက်တွေနဲ့ အမြောက်တပ်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေကိုသာ အများဆုံး ကန့်သတ် ထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေက အစ္စရေးဟာ တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပထဝီဝင်အနေအထားမှာ ဟစ်ဇ်ဘိုလာနဲ့ တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်မှုကို ရှောင်ရှားနေတယ်ဆိုတာကို ထင်ဟပ်စေပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အစ္စရေးစစ်တပ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေတစ်ဆင့် နာဘာတီယာ၊ အယ်လ်ဖူကာနဲ့ ဟာရစ်မြို့တွေ အပါအဝင် မြို့အတော်များများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီး အမြောက်တပ် တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေကိုလည်း ကဖ်ရ်သဗ်နီသ် ၊ ဟာရူဖ် ၊ ဗရ်အရှီးသ် နှင့် ဆဖ်ဒိုလ်ဗသွခ် မြို့များ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘင့်ဂျီဘီးလ်မြို့နဲ့ အနောက်ပိုင်းဒေသတဝိုက်က အိမ်တွေကို ဖြိုဖျက် မှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရပါတယ်။
စစ်ရေး နှင့် မဟာဗျူဟာရေးရာကျွမ်းကျင်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဟာဆန် ဂျိုနီက တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ အစ္စရေး၏ မဟာဗျူဟာကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး တဲလ်အဗစ်သည် မကြာသေးမီက ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ၎င်း၏ စစ်ပွဲမူဝါဒကို ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါတွင် ကြားခံဇုန်တစ်ခု တည်ထောင်မည့်အစား ပြင်းထန် သောလေဖိအား၊ စနစ်တကျဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် တောင်ပိုင်းရွာများမှ ဒေသခံများ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ မဟာ ဗျူဟာကို လက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိပါတယ်။
ဤပြောင်းလဲမှုသည် အစ္စရေးသည် ကြီးမားသော မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးများတွင် အောင်မြင်မှုရရှိရန် မျှော်လင့်ချက် ဆုံးရှုံးနေကြောင်း ညွှန်ပြနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာတပ်သားများ နှင့် တိုက်ရိုက် တိုက်ပွဲများကို ရှောင်ရှားရန် အထူးသဖြင့် ပထဝီဝင်အနေအထားနှင့် တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံခက်ခဲသော နေရာများတွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ အား အားသာချက်ပေးသည့် အကွာအဝေးပစ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ နှင့် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု များ ကို အားကိုးနေရကြောင်း ဟာဆန် ဂျိုနီ က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟာဆန် ဂျိုနီ ၏ အဆိုအရ အစ္စရေးစစ်တပ်သည် လူသေဆုံးမှုများမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် လက်ဘနွန်တွင် မြေပြင် တိုက်ခိုက်မှုကို ရှောင်ရှားနေရပြီး ဟစ်ဇ်ဘိုလာ သည် ဒီယာဆာယန်၊ ဇူတာအယ်လ်ရှာကွီယာနှင့် ဝါဒီအယ်လ်ရာ့ဂျ် ဒေသများ အပါအဝင် ခက်ခဲပြီး ရှုပ်ထွေးသောနေရာများတွင် ၎င်း၏တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ဒရုန်းများသည် အစ္စရေးအတွက် အစိုးရိမ်ရဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤဒရုန်းများသည် အစ္စရေးစစ်တပ်ကို အဆက်မပြတ်ဖိအားပေးနေပြီး ထို့ကြောင့် အစ္စရေး စစ်တပ်သည်အချိန်တိုင်း အမြင့်ဆုံးသတိရှိနေရပြီး မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များထက် လေကြောင်းအင်အားကို ပိုမို အားကိုး ရန် ဖိအားပေးခံနေရပါတယ်။
အယ်လ်ဇာရာနီအနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုများ တိုးချဲ့ခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ဟစ်ဇ်ဘိုလာနှင့် ၎င်း၏ အစ္စရေးလိုလားသောပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးဖိအားပေးရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပြီး အနာဂတ်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး မှုများ လည်း ပြင်းထန်နေချိန်တွင် ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment