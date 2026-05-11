အမေရိကန်၏ အဆိုပြုချက်ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် အီရန်က ပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းပေးရန် ၊ လက်ဘနွန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် တောင်းဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် အမေရိကန်၏ အဆိုပြုချက်ကို တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် တီဟီရန်သည် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ရုပ်သိမ်းပေးရန်၊ အီရန်ရေနံတင်ပို့မှုအပေါ် ကန့်သတ်ချက်များကို ရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့် လက်ဘနွန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
အီရန်သံတမန်သတင်းရင်းမြစ်များက လက်ဘနွန်ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်း Al-Mayadeen သို့ အီရန်၏ တုံ့ပြန်မှုကို ပါကစ္စတန်ကြားဝင်စေ့စပ်သူတစ်ဦးမှတစ်ဆင့် ဝါရှင်တန်သို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ၎င်းတွင် အီရန်က မိမိ ၏ အနီရောင်မျဉ်းအဖြစ် ကြေညာထားသည့် လက်ဘနွန်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက် တစ်ချက် လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ တီဟီရန်သည် အဆိုပြုထားသော သဘောတူညီချက်အချို့ကို လက်ဘနွန်တွင် တင်းမာမှုများ အဆုံးသတ်ရန် အာမခံချက်များအပေါ် အခြေခံထားပြီး ဝါရှင်တန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သဘောတူ ညီချက်တိုင်း တွင် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် စစ်ပွဲကို ချက်ချင်းအဆုံးသတ်ရန် ပါဝင်သင့်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် မိမိ ၏တုံ့ပြန်မှုတွင် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများကို ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပြည်ပတွင် အီရန် ပိုင်ဆိုင်မှု များ ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး အီရန်ရေနံရောင်းချမှုဆိုင်ရာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ရုပ်သိမ်းရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သတင်းရင်း မြစ်များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အီရန်သည် အဆိုပြုထားသော သဘောတူညီချက်များ၏ အတိုင်းအတာအတွင်း ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား စီမံခန့်ခွဲမှုကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အဆိုပြုထားသော သဘောတူညီချက်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖြေရှင်းရန် ရက် ၃၀ အတွင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် အဆိုပြုချက်တစ်ခုလည်း ပါဝင်ကြောင်းနှင့် အီရန်သည် ဝါရှင်တန်၏ လေးနက်မှုကို စမ်းသပ်ရန် အပြန်အလှန်အစီအမံများကိုလည်း အဆိုပြုထားကြောင်း သံတမန်သတင်းရင်းမြစ်များက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ်များ၏ အဆိုအရ တီဟီရန်နှင့် ဝါရှင်တန်အကြား ဆွေးနွေးပွဲများသည် ပါကစ္စတန် ကြားဝင် စေ့စပ်သူ တစ်ဦးမှတစ်ဆင့် စာဖြင့်ရေးသား၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment