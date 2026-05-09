ထရမ့်သည် အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်လိုကြောင်း အစ္စရေးမီဒီယာများက ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စရေးသတင်းစာ Haaretz က အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့် သည် အီရန်အပေါ် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချလိုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး တဲလ်အဗစ်မြို့သည် ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သူ့ကို ရပ်တန့်နိုင်သည့် အနေအထားတွင် မရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို အင်အားသုံး၍ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် နှောင့်နှေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထရမ့်၏ ထုတ်ပြန် ချက်များသည် စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ညွှန်ပြနေကြောင်း သတင်းစာက ၎င်း၏ အစီရင်ခံ စာတွင် ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် အစ္စရေး၏ ထင်ရှားသော ပျက်ကွက်မှု သည် တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ အီရန်တွင် အစိုးရပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အယူအဆကို လုံးဝ မေ့လျော့ ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း Haaretz က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
