ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှ အမေရိကန် ဆုတ်ခွာမှုကို ပါကစ္စတန်ကြိုဆို

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှာဗါဇ်ရှရစ်ဖ်က ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့် ဤအငြင်းပွားမှု အတွက် ငြိမ်းချမ်းသောဖြေရှင်းချက်ရရှိရန် ရည်ရွယ်သည့် ကြိုးပမ်းမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ ထောက်ခံရန် ကတိပြု ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား လုံခြုံရေးစီမံကိန်းမှ နုတ်ထွက်မှုကို ကြိုဆိုနေစဉ် တွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ခိုင်မာစေရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်ဟု ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီရက်များအတွင်း အမေရိကန်သည် အီရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ချိုးဖောက်ရန်နှင့် Project Freedom ဟုခေါ်သော အစီအစဉ်ဘောင်အတွင်း ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားရှိ အီရန်၏ လုံခြုံရေးဇုန်ကို ချိုးဖောက်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ တုံ့ပြန်မှု ကြောင့် ဝါရှင်တန်သည် ဤအစီအစဥ် မှ နုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
