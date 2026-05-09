နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်သူများကို ဥပဒေအရ ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အီရန် တရားသူကြီး ချုပ်ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehrသတင်းဌာန၏အစီရင်ခံစာအရ အီရန်တရားသူကြီးချုပ် အီရန်တရားသူကြီးချုပ် H.I ဂိုလာန် ဟိုစိုင်းန် မိုဟ်စင်နီ အယေအီ က အီရန်ကို သစ္စာဖောက်သူများကို တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ဥပဒေအရ တင်းကျပ်စွာ အပြစ် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မည်သူ၏ ဝေဖန်မှု သို့မဟုတ် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုကိုမျှ သည်းခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ H.I ဂိုလာန် ဟိုစိုင်းန် မိုဟ်စင်နီ အယေအီ က လူမှုမီဒီယာတွင် မက်ဆေ့ချ် တစ်ခုတွင် အီရန်နိုင်ငံသည် နိုးကြားလာသော ရက်ပေါင်း ၇၀ ကြာ လမ်းမများပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး အခြေအနေကို အမှန်တရား ဘက်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရက် ၄၀ စစ်ပွဲတွင် အီရန်၏ အောင်ပွဲသည် ဝေလာယသ်သေဖကီးဟ် အပေါ် ပြည်သူများ၏ အသိပညာ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိ နှင့် သစ္စာစောင့်သိမှုတို့၏ ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားသူကြီးချုပ်က တရားစီရင်ရေးဌာနသည် အမိမြေကို သစ္စာဖောက်သူများကို တရားရုံးသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ အပြစ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဤကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့ဖြစ်စေ၏ ဝေဖန်မည်ကို မကြောက်ရွံ့ကြောင်း၊ သို့သော် တရားစီရင်ရေးဌာနသည် ရှရီအသ် ၊ ဥပဒေ နှင့် တရားမျှတမှု၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
H.I ဂိုလာန် ဟိုစိုင်းန် မိုဟ်စင်နီ အယေအီ က တရားစီရင်ရေးဌာနသည် လုံခြုံရေးနှင့် ထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီများ နှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို အပြည့်အဝထောက်ခံမည်ဖြစ်သောကြောင့် သူလျှိုများ၊ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများနှင့် သစ္စာဖောက်များကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုရာတွင် အားနည်းချက်မရှိစေရန်နှင့် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စစ်ပွဲအခြေအနေများအမည်ဖြင့် မည်သူမျှ ဖိနှိပ်ခံရခြင်းမရှိစေရန် ဂရုစိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ခိုင်မာစေရန်သည် တရားစီရင်ရေးဌာန၏ ဦးစားပေး ဖြစ်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖြိုခွင်းသူများကို ခိုင်မာသောရပ်တည်ချက်ဖြင့် ရပ်တည် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း H.I ဂိုလာန် ဟိုစိုင်းန် မိုဟ်စင်နီ အယေအီက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
