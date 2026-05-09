ဟစ်ဇ်ဘိုလာ ၏ အဓိကတိုက်ခိုက်မှု ၊ အစ္စရေးဂိုလာနီတပ်မဟာ၏ ဌာနချုပ်ကို ဖျက်ဆီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ လက်ဘနွန်နိုင်ငံသည် ဂိုလာနီတပ်မဟာ၏ ကွပ်ကဲ ရေး ဌာနချုပ်နှင့် အီဂေါ့ဇ်တပ်ဖွဲ့၏ စုဝေးရာဗဟိုချက်ဖြစ်သော မြောက်ပိုင်းသိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းရှိ ရှရာဂါအခြေစိုက်စခန်းကို အထူးဒုံးကျည်များဖြင့် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟစ်ဇ်ဘိုလာက အခြားကြေညာချက်တစ်ခုတွင် အစ္စရေးစစ်တပ်၏ ဂိုလာနီတပ်မဟာ၏ ကွပ်ကဲ ရေးစင်တာနှင့် အီဂေါ့ဇ်တပ်ဖွဲ့၏ စုဝေးရာဗဟိုချက်ကိုလည်း ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုဖြင့် ပစ်မှတ် ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် လက်ဘနွန်နှင့် ၎င်း၏ပြည်သူများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အစ္စရေး ရန်သူ၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် တောင်ပိုင်းလက်ဘနွန်ရှိ ရွာများကို တိုက်ခိုက်မှုများကို တုံ့ပြန် သည့် အနေဖြင့် အစ္စလာမ်မစ်ခုခံရေး မိုဂျာဟစ်ဒီးန် များအဖွဲ့သည် ရှရာဂါအခြေစိုက်စခန်းကို ပစ်မှတ် ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့ ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
သိမ်းပိုက်ထားသော ပါလက်စတိုင်းမြောက်ပိုင်းရှိ နာဟာရီယာတောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသော ဂိုလာနီ တပ်မဟာ ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် အီဂေါ့ဇ်တပ်ဖွဲ့၏ အနားယူရာအိမ်တော်ဖြစ်သော အခြေစိုက်စခန်းကို အထူး ဒုံးကျည်များ ဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန်အစ္စလာမ်မစ်ခုခံရေးတပ်ဖွဲ့သည် အစ္စရေးအပေါ် ပြင်းထန်ပြီး ပြတ်သားသော တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ထပ်လောင်း ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
