ဂါဇာတွင် ဇီယွန်ဝါဒီများ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၅ ဦး သေဆုံး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Farsnews၏အစီရင်ခံစာအရ ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရ၏ ဂါဇာမြို့ကို တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ပါလက်စတိုင်း ၅ ဦး အသက်ပေးသွားခဲ့ပြီး အခြားသူများစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂါဇာရှိ ဟားမတ်စ်လှုပ်ရှားမှု၏ ခေါင်းဆောင် ခလီးလ်အလ်ဟိုင်ယဟ် ၏ သား အဇါမ် အလ်ဟိုင်ယဟ် သည် တိုက်ခိုက်မှုတွင် အသက်ပေးသွားခဲ့သည်ဟု ပါလက်စတိုင်း သတင်းရင်းမြစ်အချို့က ဆိုပါတယ်။
ဟားမတ်စ်ခေါင်းဆောင် ဃာဇီ ဟမ်ဒ် က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကို အကောင် အထည်ဖော်ပြီး ကတည်းက ဆိုလိုတာက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပေါင်း ၂၀၀ အတွင်း ဇီယွန်ဝါဒီအစိုးရသည် ဤသဘောတူညီချက်ကို မချိုးဖောက်ဘဲ ဂါဇာတွင် ရာဇဝတ်မှုများ မကျူးလွန်သည့် တစ်ရက်မျှ မရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာပြီး ကတည်းက လူ ၈၃၇ ဦး အသက်ပေးသွားခဲ့ပြီး လူ ၂,၃၈၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေးအစိုးရသည် ဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ ရက်ဒ်ဝမ်တပ်ဖွဲ့များ၏ တပ်မှူးကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးတွင် အစ္စရေးအစိုးရ၏ ဤတိုက်ခိုက်မှုသည် လက်ရှိ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကာလဟုခေါ်သောကာလ အတွင်း ဤဒေသတွင် ပထမဆုံးကျူးကျော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စရေးမီဒီယာများက အစိုးရ၏တပ်မတော်သည် ဘေရွတ်မြို့တောင်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးရှိ ဟာရက်ဟာရစ်ဒေသကို ဒုံးကျည်သုံးစင်းဖြင့် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နှင့် စစ်ဝန်ကြီးက ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဟစ်ဇ်ဘိုလာ၏ အထူးတပ်ဖွဲ့များ (ရက်ဒ်ဝမ်) ၏ တပ်မှူးနှင့် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး မာလစ်က်ဘလူသွ် ကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဟစ်ဇ်ဘိုလာ က ဤဇီယွန်ဝါဒီများ၏ စွပ်စွဲချက်များကို တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါ။
