အိမ်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ကလေးမွေးဖွားခြင်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကမာလ် ရှရဖ် ၏ နှိုင်းယှဥ် ပြ ကာတွန်း ။ ။ cartoon
၁၁ မေ ၂၀၂၆ - ၂၃:၅၉
News ID: 1813080
အဗ်နာ ။ ။ လူသိများသော ယီမင်ကာတွန်းဆရာတစ်ဦးသည် အိမ်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Caroline Levitt ၏ ကလေးမွေးဖွားခြင်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် လက်ရာတစ်ခုကို ထုတ်ဝေခြင်းဖြင့် လူမှုမီဒီယာ အသုံးပြုသူများ ၏ အာရုံကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မီနဗ်မြို့ရှိ ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွက် အီရန်မိခင်တစ်ဦး ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေပုံ၏ ရုပ်ပုံကို အိမ်ဖြူတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘေးတွင် ရေးဆွဲထား ပါတယ်။
