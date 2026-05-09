အီရန်၏ ကုလသမဂ္ဂထံပေးစာ၊ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားတွင် အမေရိကန်၏လုပ်ရပ်များ၏ ကပ်ဘေးကြီး အကျိုးဆက် များကို သတိပေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန ၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အီရန်သံအမတ်ကြီးနှင့် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အမီးရ် စအီးဒ် အီရ်ဝါနီ သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနှင့် ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရှိ အမေရိကန်၏ လုပ်ဆောင် ချက်များ အပေါ် အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြသည့် စာတစ်စောင်ကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထံ ရေးသားခဲ့ပြီး ဤလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အကျိုးဆက်များသည် အလွန် အန္တရာယ် ရှိနိုင် ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
အမီးရ် စအီးဒ် အီရ်ဝါနီ က အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများသည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေရုံသာမက ဤအကျပ်အတည်းသည် ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများသို့လည်း ပျံ့နှံ့ သွားနိုင် ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် အမေရိကန် က အပြည့်အဝတာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း စာတွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၎င်း၏စာတွင် အမီးရ် စအီးဒ် အီရ်ဝါနီ က ၂၀၂၆ ခုနှစ် မေလ ၇ ရက်နေ့ ညဉ့်နက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များ သည် ဂျစေက် ဆိပ်ကမ်း နှင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားအနီးရှိ အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောနှစ်စင်းအပြင် အနီးနားရှိ အီရန်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ အခြားနေရာများစွာကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဤတိုက်ခိုက်မှုများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ရန်လိုမှုနှင့် ရန်စမှုဖြစ်ပြီး အမေရိကန်သမ္မတကလည်း အသိ အမှတ်ပြုထားပြီး ၂၀၂၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အီရန် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤလုပ်ရပ်များသည် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိဉာဉ် စာတမ်း၏ အပိုဒ် ၂၊ အပိုဒ် ၄ ကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အမေရိကန်သည် အီရန်ကုန်သည်သင်္ဘောများကို ရေတပ်ပိတ်ဆို့ခြင်း ဟုခေါ် သော နည်းလမ်းဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး တရားမဝင်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သင်္ဘောသားများကို ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းဆီးခြင်းသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ ပင်လယ်ဓားပြမှုမြောက်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စာတွင် ဤအမေရိကန်၏လုပ်ရပ်များသည် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက် ၃၃၁၄ အရ ရန်လိုမှုအမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ပြီး ဒေသတွင်းကို ပိုမိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ထိုကဲ့သို့သော အပြု အမူ သည် အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာကြီးသည် တင်းမာမှုလျှော့ချရေး၊ ညှိနှိုင်းမှုနှင့် သံတမန်ရေးရာ ဖြေရှင်းချက်များ အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည့်အချိန်တွင် ၎င်း၏ နိုင်ငံတကာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ဆန့်ကျင်နေကြောင်း အမီးရ် စအီးဒ် အီရ်ဝါနီ က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ အပိုဒ် ၅၁ နှင့်အညီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝရှိပြီး ၎င်း၏အချုပ်အခြာအာဏာ၊ နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော အစီအမံများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း အမီးရ် စအီးဒ် အီရ်ဝါနီ က အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ တရားမဝင်လုပ်ရပ်များ အထူးသဖြင့် အီရန်အပေါ် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသော စည်းကမ်းချက်များဖြင့် ရှုတ်ချရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် နောက်ထပ်ရန်စမှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
