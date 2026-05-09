ဂါဇာတွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အာဇာနည်များ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး အရေအတွက်မှာ ၇၂၀၀၀ ကျော်ရောက်ရှိ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့မှစ၍ ဂါဇာနှင့် အစ္စရေးတို့၏ စစ်ပွဲတွင် အာဇာနည်စုစုပေါင်းအရေအတွက်မှာ ၇၂,၇၃၆ ဦးအထိ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူ အရေ အတွက်မှာ ၁၇၂,၅၃၅ ဦးအထိ ရောက်ရှိနေပြီဟု ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက စနေနေ့တွင် အာဇာနည် ၅ ဦးနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၅ ဦး၏ ရုပ်အလောင်းများကို ပြီးခဲ့သည့် ၄၈ နာရီအတွင်း ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤအာဇာနည်များတွင် အာဇာနည်အသစ် ၄ ဦးပါဝင်ပြီး ရုပ်အလောင်းတစ်လောင်းကို အပျက်အစီးများအောက်မှ ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အပျက်အစီးများအောက်နှင့် လမ်းများပေါ်တွင် သေဆုံးသူအများအပြားရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အကူအညီ ပေးရေး အဖွဲ့များ သည် ၎င်းတို့ထံ မရောက်ရှိနိုင်သေးကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာပြီးကတည်းက လူပေါင်း ၈၅၀ ဦး သေဆုံးပြီး ၂၄၃၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အပျက်အစီးများကြားမှ အလောင်း ၇၇၀ ဦး ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
