နေတန်ယာဟု ဟာ လက်ဘနွန်မှာ ဘာကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုတွေ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲ? တကယ့် အကြောင်း ရင်း ပေါ်ထွက်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန နှင့် Al Jazeera ၏ အစီရင်ခံစာအရ ဒေသတွင်း တင်းမာမှုတွေ မြင့်တက်လာတာနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အီရန်ကြား ဆွေးနွေးပွဲတွေအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေအပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေ တိုးပွားလာနေချိန်မှာ တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်မှာ အစ္စရေးရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ဒုံးကျည်စစ်ဆင်ရေးတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေ တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အစ္စရေးအစိုးရဟာ လက်ဘနွန်မှာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မြောက်ပိုင်း စစ်မျက်နှာမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ အောင်ပွဲတစ်ခု ရရှိဖို့အတွက် စစ်ပွဲရဲ့ အတိုင်းအတာကို တိုးချဲ့ဖို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ရာမ်လ္လာဟ် မှာရှိတဲ့ Al Jazeera ရဲ့ ဗျူရိုအကြီးအကဲ ဝလီဒ်အလ်အိုမရ်ရီ က ဟသ်ဇ်ဘိုလာ ရဲ့ ရေဇ်ဝန် တပ်မဟာ ရဲ့ တပ်မှူး အဲဟ်မဒ် ဗလူသွ် ဟာ ဘေရွတ်မှာ အသက်ပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အစ္စရေးရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ရည်ညွှန်းပြီး ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်မှာ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်တွင် နောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲများမစတင်မီ မြေပြင်အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲရန် အစ္စရေးက ဤတိုက်ခိုက်မှုများကို အသုံးပြုလိုကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အဆိုအရ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သည် အီရန်နှင့် သဘောတူညီချက်ရရှိပါက လက်ဘနွန်နိုင်ငံရှိ အစ္စရေးစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ အကန့်အသတ်ရှိနိုင်ကြောင်း တဲလ်အဗစ်က စိုးရိမ်ပူပန်နေပါတယ်။
ဝလီဒ်အလ်အိုမရ်ရီ က နေတန်ယာဟုသည် ဟစ်ဇ်ဘိုလာကို လက်နက်မဖြုတ်ဘဲ စစ်ပွဲပြီးဆုံးပါက ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး အနာဂတ်နှင့် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိလာမည် ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် မကြာသေးမီရက်များအတွင်း အစ္စရေးစစ်တပ်သည် ရွာများကို ဖျက်ဆီးခြင်း၏ အတိုင်း အတာကို တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် လီတာနီမြစ်ထက်ကျော်လွန်၍ အဝါရောင်မျဉ်းကို တိုးချဲ့ခြင်းအပါအဝင် တောင်ပိုင်း လက်ဘနွန်တွင် စစ်ဆင်ရေးများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ။ ဤဗျူဟာ၏ ရည်ရွယ်ချက် မှာ လာမည့်ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အစ္စရေးအတွက် မြေပြင်အနေအထားကို ခိုင်မာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါသများ တိုးပွားလာခြင်း
အယ်လ်ဂျာဇီးရားဗျူရိုအကြီးအကဲက နေတန်ယာဟုသည် ပြည်တွင်းရွေးကောက်ပွဲများနှင့် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ နိုင်ငံရေး အကျိုးစီးပွားများကြောင့် စစ်ပွဲကို ကြာရှည်စေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စရေး အသိုင်း အဝိုင်းများသည် လက်ဘနွန်၊ ဂါဇာ၊ ယီမင်နှင့် အီရန်ရှိ ရှေ့တန်းများကို အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသည်ဟု ယူဆပြီး ဟစ်ဇ်ဘိုလာနှင့် ဟားမတ်စ်တို့ကို လက်နက်မဖြုတ်ဘဲ စစ်ပွဲပြီးဆုံးပါက နိုင်ငံရေးနှင့် စစ်ရေးအရ ရှုံးနိမ့်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အီရန်နှင့် စစ်ပွဲအခြေအနေကို ရည်ညွှန်း၍ ဝလီဒ်အလ်အိုမရ်ရီ က တဲလ်အဗစ်သည် အီရန်ကို ပြန်လည် တိုက်ခိုက် လိုပြီး ၎င်း၏ ရေနံစက်ရုံများနှင့် စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပစ်မှတ်ထားလို သောကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲများဖြင့် ဖြေရှင်း၍မရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
