ယီမင်မောင်လာနာများ အသင်းက ဘာရိန်းပြည်သူများအတွက်ရပ်တည်ပေးရန် အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၏ အာလင်မ် များ ထံ မေတ္တာရပ်ခံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
ယီမင်မောင်လာနာများ အသင်းက ဘာရိန်းနိုင်ငံ၏အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးထားသော ဘာရိန်းအာလင်မ် များနှင့် နိုင်ငံသား အများအပြား၏ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများသည် "ဖိနှိပ်မှု၊ နှောင့်ယှက်မှုနှင့် မတရားဖမ်းဆီးမှုများ" နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ကြေညာချက် တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘာရိန်းအာလင်မ်များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများသည် အစ္စလာမ် အွန်မသ် နှင့် လွတ်လပ်မှုရှာဖွေလှုပ်ရှားမှုများ၏ ပညာရှင်များ၏ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် ရပ်တည်ချက်အတွက် လိုအပ်ချက်ကို နှစ်ဆတိုးစေကြောင်း ယီမင်မောင်လာနာများ အသင်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤကြေညာချက်တွင် အစ္စလာမ်ကမ္ဘာ၏ ပညာရှင်များနှင့် ကမ္ဘာ့လွတ်လပ်သောပြည်သူများအား ဘာရိန်း ပြည်သူ များ ကို ထောက်ပံ့ရန်နှင့် "ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သောမူဝါဒများ" ကို ရင်ဆိုင်ရန် အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆို ထားပါတယ်။
ယီမင်မောင်လာနာများ အသင်းက ကလည်း ဘာရိန်းအာလင်မ်များ နှင့် နိုင်ငံသားများနှင့် ဖမ်းဆီးမှုများနှင့် လုံခြုံရေး ပဋိပက္ခများကို အဆုံးသတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
မကြာသေးမီရက်များအတွင်း ဘာရိန်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် နေရာအမျိုးမျိုးကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး ထင်ရှား သော ရှီအဟ် အာလင်မ် အများအပြားကို တရားစွဲဆိုမှု သို့မဟုတ် စွဲချက်များအပေါ် ရှင်းလင်းချက် မပေးဘဲ ဖမ်းဆီးပြီး မသိသောနေရာများသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဘာရိန်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက စနေနေ့တွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ ကျူးကျော်မှုနှင့်အတူ အီရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် စာနာမှုဖြင့် ၎င်းတို့အနက် ၄၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
