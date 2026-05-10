ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ၏ဗိုလ်ကြီး ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ နှင့် တွေ့ဆုံ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Hawzahnews၏အစီရင်ခံစာအရ ခါသန်မိုလ်အန်ဗီယာ(ဆွ)ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ် ၏ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အလီ အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဟီ သည် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ နှင့် တွေ့ဆုံချိန်တွင် အစ္စလာမ် စစ်သည်အားလုံးသည် တိုက်ခိုက်ရေးစိတ်ဓာတ်၊ ကာကွယ် ရေး နှင့် ထိုးစစ်ဆင်ရန် အသင့်ဖြစ်မှု၊ မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်များနှင့် အမေရိကန်၊ဇီယွန်ဝါဒီရန်သူများ၏ ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များကို ရင်ဆိုင်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လက်နက်များတွင် အလွန် ပြင်ဆင် ထား ကြပြီး မဟာဗျူဟာမြောက် အမှားအယွင်းများ၊ ရန်လိုမှုနှင့် ရန်လိုမှုများ ပေါ်ပေါက်လာပါက မိမိ တို့သည် ၎င်းကို လျင်မြန်စွာ၊ ပြင်းထန်စွာနှင့် အားကောင်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း တင်ပြခဲ့ ပါတယ်။
အစ္စလာမ် စစ်သည်တော်များနှင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကိုယ်စား ဗိုလ်ချုပ် အလီ အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဟီ က အမြင့်ဆုံး စစ်ဦးစီးချုပ် (ရဲဟ်ဗရ်အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ)အား "ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကုန်ဆုံးချိန်နှင့် နောက်ဆုံး ထွက်သက် အထိ ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ၏ အမိန့်များကို အပြည့်အဝလိုက်နာခြင်းဖြင့် အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး ၏ စံနှုန်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်လှစွာသော အီရန်နိုင်ငံ၊ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားများနှင့် အီရန်၏ စိတ်အားထက်သန်ပြီး ရဲရင့်သော ပြည်သူများကို ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မကောင်းဆိုးဝါး၊ အငြိုးအတေးထားတတ်သော၊ ရန်လိုသော ရန်သူများကို ၎င်းတို့၏ မကောင်းမှုနှင့် ရန်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်များကို နောင်တရစေမည်" ဟု အာမခံခဲ့ပါတယ်။
ဤအစည်းအဝေးတွင် ရဲဟ်ဗရ် အင်န်ကေလာဗ် အစ္စလာမ်မီ ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် ဆယက်ဒ် မွတ်ဂျ်သဗါ ဟိုစိုင်းန်နီ ခါမေနာအီ သည် ရဲရင့်ပြီး ရဲရင့်သော စစ်သည်တော်များနှင့် နိုင်ငံ၏ အင်အားကြီးမားသော လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းမိန့်ကြားရင်း ရမ်ဒွါန် စစ်ပွဲအတွင်း မိမိ ၏ ယခင်အစီအမံများ ကို လိုက်နာကာ အစီအမံအသစ်များနှင့် ရန်သူများကို အားကောင်းစွာ ရင်ဆိုင်ရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် ၏ ကျေးဇူးတော်အလင်းဖြင့် အီရန် အတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အောင်ပွဲများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ရန်သူများ၏ မကောင်းမှုရည်မှန်းချက်များ (အီရန်အစိုးရပြောင်းဖို့၊ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို ထိန်းချုပ်ဖို့၊နျူကလီးယားမပိုင်ဆိုင်ဖို့ ) မအောင်မြင်ခဲ့သည်ကို ပြီးခဲ့သည့် ၁၂ရက်တာစစ်ပွဲ ၊ ရက် ၄၀ ကြာစစ်ပွဲ တွင် တကမ္ဘာလုံးတွေ့မြင့်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
