အီရန် ရေတပ်က တရားမဝင် ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကို ဖမ်းဆီး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
IRNAသတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန် အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ ရေတပ်ကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့သည် အီရန်ရေနံကို တရားမဝင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် ကြိုးစားနေသော သင်္ဘောကို ဖမ်းဆီးပြီး အီရန်ရေပိုင်နက်သို့ လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့ပါတယ်။
ထိုသင်္ဘောသည် အီရန်၏ ရေနံတင်ပို့မှုနှင့် အီရန်တရားရုံးအမိန့်အရ သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသော ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွား ကို ထိခိုက်စေလိုကြောင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။
အီရန်အစ္စလာမ်မစ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ရေတပ်က မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို အီရန်၏ အချုပ် အခြာအာဏာ နှင့် အမျိုးသားရေး နှင့် အများပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။
