ဘဂ္ဂဒက်တွင်အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးအစည်းအဝေးတွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူသည် အစိုးရ သစ်ဖွဲ့စည်း ရန် H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် နှင့် ဆွေးနွေး

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရတ်အမျိုးသားဉာဏ်ပညာလှုပ်ရှားမှု၏ အကြီးအကဲ H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် သည် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူ အလီဖာလေဟ် အဇ်ဇိုက်ဒီ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အစိုးရ သစ်ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် နိုင်ငံ၏အခြေအနေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အီရတ်အမျိုးသားဉာဏ်ပညာလှုပ်ရှားမှု ၏ အဆိုအရ အစည်းအဝေးတွင် အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရရှိခဲ့သော တိုးတက်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။ H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် က ဥပဒေပါ အသုံးအနှုန်းကို လိုက်နာခြင်း နှင့် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဝန်ကြီးများပါဝင်သော အစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း ၏ အရေးကြီးမှုကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး အီရတ်သမိုင်း၏ ဤအရေးကြီးသောအဆင့်တွင် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ထိရောက်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအဆင့်တွင် ဦးစားပေးများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် က ပြောကြားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် အီရတ်၏ အကြီးမားဆုံးဦးစားပေးမှာ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းနှင့် ငွေကြေးအခက်အခဲများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။
H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် က စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အဆင့်မြင့် နည်း ပညာကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်နိုင်သောကဏ္ဍများကို အသက်ဝင်စေခြင်းဖြင့် အီရတ်၏ ရေနံတင်ပို့မှု လမ်းကြောင်းများကို ကွဲပြားစေရန်နှင့် ၎င်း၏ဝင်ငွေရင်းမြစ်များကို တိုးမြှင့်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဤပြဿနာ များသည်ဤကဏ္ဍများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသောကြောင့် ဗျူရိုကရေစီနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးနှင့် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ခြင်း ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ပါတီအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွား ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အီရတ်၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် က ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်နိုင်ငံသည် ဝန်ဆောင်မှုကို အခြေခံသော အစိုးရသစ်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း ပံ့ပိုးမှုများမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိသင့်ကြောင်း H.I ဆယက်ဒ် အမာရ်ဟကီးမ် ကအလေး ပေးပြော ကြားခဲ့ ပါတယ်။
