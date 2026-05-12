အီရန်၏ခြိမ်းခြောက်မှုသက်ရောက် ၊ ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသို့ စစ်သင်္ဘောများစေလွှတ်ရန် အစီ အစဉ် မရှိဟု သမ္မတ မက်ခရွန်ပြော

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏သတင်းအရ ပြင်သစ်သမ္မတ အီမန်နျူရယ် မက်ခရွန်က ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား နှင့်ပတ်သက်၍ အီရန်၏ပြင်းထန်သောသတိပေးချက်အပြီးတွင် ပြင်သစ်သည် ဤရေလမ်းကြောင်းတွင် မိမိ ၏ စစ်သင်္ဘောများကို ချထားရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပြင်သစ်စစ်သင်္ဘောများကို ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသို့ စေလွှတ်ခြင်းသည် ပါရီအတွက် ဘယ်သောအခါမှ ဦးစားပေး မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းတွင် မီဒီယာသတင်းများအရ ပြင်သစ်စစ်တပ်သည် စူးအက်တူးမြောင်းမှ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့သို့ ရှေ့သို့ချီတက်နေသော လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ချားလ်စ်ဒီဂေါလ်၏ ဓာတ်ပုံများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အီရန်၏ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဇမ် ဂါရီဘာဘာဒီက ဒေသတွင်းတွင် ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန်စစ်သင်္ဘောများ ချထားမှုကို တုံ့ပြန်နေစဉ် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ လုံခြုံရေး ကို အီရန်မှတစ်ဆင့်သာ သေချာစေနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သင်္ဘောများကို ကာကွယ်ရန် ပြောဆိုနေသော်လည်း ဒေသတွင်းပြင်ပမှ နိုင်ငံများမှ စစ်သင်္ဘောများ ချထားခြင်း သည် အကျပ်အတည်းကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး အဓိက ရေလမ်းကြောင်းကို စစ်ရေးအင်အားသုံးခြင်းနှင့် ညီမျှ ကြောင်း၊ ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှု၏ တကယ့်အကြောင်းရင်းမှာ တရားမဝင် အင်အားအသုံးပြုမှု၊ ကမ်းရိုးတန်း နိုင်ငံများအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကဲ့သို့သော အစီအမံများဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
