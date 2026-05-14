အီရန်သည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို မဟာဗျူဟာမြောက် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်း အီရန်စစ် ဘက်ပြော ရေး ဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်စစ်ဘက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် မိုဟမ္မဒ် အက်ရမ်နယာ သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က မရှ်ဟဒ်မြို့ ရှိ အေမာမ် ရေဇာ (အ.စ) ၏ ရောင်ဇာတော် တွင် ကျင်းပသော စစ်ဦးစီးချုပ် ဟောင်း ရှဟီးဒ် ဆယက်ဒ် အီဗရာဟင်းမ် မူစဝီ ၏ အာဇာနည်အဖြစ် ကျဆုံးခြင်း ရက် ၄၀ မြောက် အခမ်းအနား တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ယနေ့တွင် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားသည် အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် ဒေသတွင်းရှိ စစ်စခန်းများသို့ ၎င်း၏ လက်နက်များ ကို သယ်ယူပို့ဆောင်ခွင့် မရှိတော့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏အဆိုအရ ဤရေလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်သန်းလိုသော မည်သည့်နိုင်ငံမဆို အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်မှု အောက်တွင် ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်ပြီး ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို မည်သည့်ထိခိုက်မှုမှ မရှိဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အီရန်စစ်ဘက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြား၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းကို တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်ရေတပ်က ထိန်းချုပ်ထားပြီး အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို အီရန်ရေတပ်က စောင့်ကြည့်နေကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤပူးတွဲညှိနှိုင်းထိန်းချုပ်မှုသည် အီရန်၏ ဒေသတွင်းစောင့်ကြည့်မှုနှင့် အသာစီးရမှုကို တိုးမြှင့်ပေးရုံသာမက ရေနံဝင်ငွေ၏ ငွေကြေးအကျိုးကျေးဇူးနှစ်ဆကိုလည်း ရရှိစေနိုင်မည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ရန်သူများသည် ရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုဖန်တီးခြင်းနှင့် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်နှင့် ထိပ်တန်းစစ်ဦးစီးချုပ်များကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် ပြည်သူများကို အံ့အားသင့်စေပြီး အစိုးရကို သုံးရက်အတွင်း ဖြုတ်ချနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အနေဖြင့် ပြည်သူများသည် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့၏စနစ်နှင့် မြေကို ကာကွယ် ရန်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ပါတယ်။
ရန်သူများသည် အီရန်ကို နှစ် ၂၀ ကြာ တိုက်ခိုက်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသည် မိမိ တို့၏တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကို ထိန်းသိမ်းရုံသာမက ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးများ မှတစ်ဆင့် ရန်သူ၏ရည်မှန်းချက်များကို ပျက်ပြားစေမည်ကို မသိရှိကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ဤခုခံမှုသည် အီရန်၏ယနေ့အောင်မြင်မှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီက စစ်ပွဲတွင် ရန်သူ၏ ရည်မှန်းချက်များတွင် အီရန်၏ ဒုံးကျည်နှင့် နျူကလီးယားစွမ်းရည်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ နိုင်ငံကို ပိုင်းခြားခြင်းနှင့် အစိုးရကို ဖြုတ်ချခြင်းတို့ ပါဝင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်များကို အောင်မြင်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ဟု အီရန် စစ်ဘက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အီရန်၏ ကာကွယ်ရေးအယူဝါဒကို ကာကွယ်ရေးဗျူဟာမှ ထိုးစစ်ဆင်ဗျူဟာသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် သူသည် အသက်ပေးခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ် ဆယက်ဒ် အဗ်ဒိုရ်ရဟီးမ် မူစဝီ အား ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းမှာ အီရန်၏ ကာကွယ်ရေး အယူဝါဒကို ကာကွယ်ရေးဗျူဟာမှ ထိုးစစ်ဆင်ဗျူဟာသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် ဗိသုကာပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အီရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်ရေးအယူဝါဒသည် ထိုးစစ်ဆင်သည့် သဘောသဘာဝရှိပြီး ရန်သူသည် အမှားတစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ပါက အလွန်ပြင်းထန်သော တုံ့ပြန်မှုကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဤဗျူဟာကို မကြာသေးမီက စစ်ပွဲတွင် လက်တွေ့သက်သေပြခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
END / 251
Your Comment