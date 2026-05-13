အီရန် နှင့် ရက်လေးဆယ် ကြာစစ်ပွဲတွင် အမေရိကန်သည် Patriot ဒုံးကျည် ၁၃၀၀ ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ဟီးဘရူး မီဒီယာ များ ပြောကြား

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဟီးဘရူးမီဒီယာများက အမေရိကန်သည် အီရန် နှင့် ရက်လေးဆယ် ကြာစစ်ပွဲတွင် Patriot ဒုံးကျည် ၁၃၀၀ ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနမှ မကြာသေးမီက စာရွက်စာတမ်းများအရ ပင်တဂွန်သည် Patriot ဒုံးကျည်များ၏ နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုကို ၂၀၀၀ အထိ တိုးမြှင့်လိုကြောင်း ပြသထားကြောင်း အစ္စရေးသတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ဤအစီအစဉ်ကို ခုနစ်နှစ်တာအစီအစဉ်အောက်တွင် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ဖော်ပြထား ပါတယ်။
ဟီးဘရူးမီဒီယာများ၏ အဆိုအရ Patriot ဒုံးကျည်တစ်စင်း၏ ဈေးနှုန်းမှာ ဒေါ်လာ ၄ သန်းမှ ၄.၅ သန်းကြားတွင် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
