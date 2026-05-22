အယ်လ်ဂျီးရီးယား Para-Powerlifting ချန်ပီယံရှစ်/အီရန်အားကစားသမားများသည် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော မီးနဗ် ကလေးအား အစွဲပြု၍ ရွှေတံဆိပ်ဆုလှူဒါန်း

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီရန်အားကစားသမားများသည် အယ်လ်ဂျီးရီးယားတွင် ကျင်းပနေသော Para-Powerlifting Open ပြိုင်ပွဲ၏ ဒုတိယနေ့တွင် ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆုတံဆိပ်နှစ်ခု ရရှိခဲ့ကာ မီးနဗ် အာဇာနည်ကျောင်းသား မာကာန် နဆိရီ ကို အစွဲပြု၍ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
အသေးစိတ်သတင်းအရ ၆၅ ကီလိုဂရမ် အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော အီရန် para-powerlifting ကစားသမား အလီရေဇာ ဆိုက်ဖီ သည် အလွန်ထူးချွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည် ပထမနှင့် ဒုတိယ အကြိမ်တွင် ၁၈၃ ကီလိုဂရမ် နှင့် ၁၈၈ ကီလိုဂရမ် အသီးသီး မတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တတိယအကြိမ်တွင် ၁၉၀ ကီလိုဂရမ် မတင်နိုင်သော်လည်း ၎င်း၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့ပါ တယ်။
အလားတူပင်၊ ၈၈ ကီလိုဂရမ် အမျိုးအစားတွင် အီရန်အမျိုးသား အားကစားသမား ရူဟွလ္လာဟ် ရုစ်သမီ သည် ၁၇၀ ကီလိုဂရမ်ဖြင့် ပြိုင်ပွဲကို စတင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယနှင့် တတိယအကြိမ်တွင် ၁၈၀ နှင့် ၁၉၀ ကီလိုဂရမ်ကို မနိုင်ဘဲ စုစုပေါင်း ၅၄၀ ကီလိုဂရမ် စံချိန်တင်ကာ ကြေးတံဆိပ်တစ်ခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဤပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်သော အီရန် para-powerlifting အသင်း၏ အမည်ကို မီးနဗ် မှ အသက်ပေးလှူခဲ့သော ကျောင်းသား မာကာန် နဆိရီ ကို အစွဲပြု၍ လှူဒါန်း ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
