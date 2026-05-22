ပါကစ္စတန် တပ်မတော် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် တီဟီရန်သို့ ရောက်ရှိလာ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ပါကစ္စတန် တပ်မတော် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် သည် အရေးကြီးသော ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွက် တီဟီရန်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒေသတွင်း အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား လက်ရှိတင်းမာမှုများနှင့် စစ်ပွဲအန္တရာယ်များကို ရှောင်ရှားရန် သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ၎င်း၏ ခရီးစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆယက်ဒ် အာစင်မ် မိုနီရ် ၏ တီဟီရန်သို့ ရောက်ရှိလာခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား ကြားဝင်ညှိနှိုင်းသူတစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအငြင်းပွားမှုများကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်စေရန်နှင့် စစ်ပွဲကို အဆုံး သတ်နိုင် စေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် တပ်မတော် အကြီးအကဲ၏ ခရီးစဉ်နှင့် ၎င်း၏ရှိနေခြင်းသည် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကနဦးသဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် မူဘောင်တစ်ခုအပေါ် သဘောတူညီချက်တစ်ခု အပြီးသတ်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မဆိုလိုကြောင်း အရာရှိအချို့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိတွင် ဤခရီးစဉ်သည် နှစ်ဖက်အကြား နားလည်မှုလေထုကို ချောမွေ့စေရန် အရေးကြီးသော ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
