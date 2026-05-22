ဂျာမန်သမ္မတက အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ အီရန်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ ဂျာမန်သမ္မတ ဖရန့်ခ်ဝေါလ်တာ စတိန်းမီယာက အီရန်အပေါ် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများသည် တရားမဝင်ကြောင်းနှင့် လုံးဝရှောင်ရှားနိုင်သော ပဋိပက္ခတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂျာမန်မီဒီယာများ၏ အဆိုအရ သံတမန်များအား မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၇၅ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားတွင် သမ္မတ စတိန်းမီယာက ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရပ်တည်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်အစိုးရ၏ ၂၀၁၅ နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်မှ တစ်ဖက်သတ် နုတ်ထွက်မှုသည် ဒေသတွင်း လက်ရှိတင်းမာမှုများအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤသဘောတူညီ ချက် ကို ထိန်းသိမ်းထားပါက ယနေ့အကျပ်အတည်းကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
နျူကလီးယားသဘောတူညီချက် ညှိနှိုင်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော စတိန်းမီယာက လက်ရှိစစ်ပွဲသည် နိုင်ငံရေးအရ ဆိုးရွားသော အမှားတစ်ခုနှင့် ဆိုးရွားသော နိုင်ငံရေးအရ အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး အီရန်အပေါ် အမေရိကန်၏ ကြေညာချက်သည် လက်မခံနိုင်စရာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်သည် ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးခဲ့ သော် လည်း ထရမ့်အစိုးရ၏ ပထမသက်တမ်းအတွင်း အမေရိကန် နုတ်ထွက်မှုနှင့် ဒုတိယသက်တမ်းတွင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေသော စစ်ရေးမူဝါဒသည် အခြေအနေကို အန္တရာယ်ရှိသော အလှည့်အပြောင်းသို့ ရောက်ရှိ စေခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မီဒီယာသတင်းများအရ Steinmeier ၏ ကြေညာချက်သည် အနောက်တိုင်းမူဝါဒတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွဲလွဲမှုကို ညွှန်ပြနေပြီး အကျပ်အတည်းကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး သံတမန်ရေးလမ်းကြောင်းသည် ထိရောက်မှု ရှိနိုင်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
