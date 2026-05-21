အမေရိကန်လေတပ်သည်အီရန်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ကြီးမားသောထိခိုက်ကျဆုံးမှုများနှင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှု များခံစားနေရကြောင်းအမေရိကန်ကွန်ဂရက် ‌ဖော်ပြ

အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ
Mehr သတင်းဌာန၏ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှ ထုတ်ပြန်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ အမေရိကန်ဗဟိုကွပ်ကဲမှုမှ အစီရင်ခံစာများတွင် အီရန်ကို အမေရိကန်၊ဇီယွန်ဝါဒီများ တရား မဝင်ကျူး ကျော်မှုအတွင်း အမေရိကန်လေတပ် ခံစားခဲ့ရသော ဆုံးရှုံးမှုများ၏ အသစ်နှင့် ဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်း သော ရှုထောင့်များကို ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။
ဤတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများသည် အီရန်ကို ဤတရားမဝင်စစ်ဆင်ရေးတွင် လေယာဉ်စုစုပေါင်း ၄၂ စင်း (အတောင်ပံ၊ လည်ပတ်တောင်ပံနှင့် ဒရုန်းများအပါအဝင်) လုံးဝပျက်စီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးသွားကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အစီရင်ခံစာတွင် ထောက်လှမ်းရေးခွဲခြားမှု၊ လက်ရှိ စစ်ပွဲ လှုပ်ရှားမှုများ နှင့် အခြားရှုပ်ထွေးသောအချက်များကြောင့် အနာဂတ်တွင် ပျက်စီးသွားသော လေယာဉ် အရေ အတွက် တိုးလာနိုင်ကြောင်းလည်း သတိပေးထားပါတယ်။
အစီရင်ခံစာတွင် ဆုံးရှုံးမှုများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားပါတယ်။
ဒရုန်းများနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးလေယာဉ်များ
အမေရိကန်သည် အီရန်ကို စစ်ဆင်ရေးတွင် ခေတ်မီ MQ-9 Reaper ဒရုန်း ၂၄ စင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင် MQ-4C Triton ဒရုန်းတစ်စင်းလည်း မတော်တဆမှုတစ်ခုတွင် ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။
တိုက်လေယာဉ်များ
F-15E Strike Eagles ၄ စင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက် သုံးစင်းသည် ၂၀၂၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ကူဝိတ်လေပိုင်နက်တွင် မိတ်ဆွေများ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် အီရန်နှင့် တိုက်ခိုက်ရေး စစ်ဆင်ရေးများအတွင်း နောက်ထပ် F-15 တစ်စင်း ပစ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ ထို့အပြင် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် F-35A တစ်စင်းသည် အီရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးခဲ့ပြီး A-10 Thunderbolt တစ်စင်းလည်း အီရန်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ထောက်ပံ့ရေးနှင့် လောင်စာဖြည့်တင်းရေးအဖွဲ့သား
KC-135 လောင်စာဆီတင်လေယာဉ် ခုနစ်စင်း မတော်တဆမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် လောင်စာဆီတင်လေယာဉ် နှစ်စင်းသည် လေပိုင်နက်အတွင်း အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး တစ်စင်းသည် အီရတ်တွင် ပျက်ကျခဲ့ပြီး လေယာဉ်ပေါ်ရှိ ဝန်ထမ်းခြောက်ဦးစလုံး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်စင်းမှာ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျန်လေယာဉ် ငါးစင်းမှာ အီရန်၏ ဒုံးကျည်နှင့် ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗျရှိ Prince Sultan လေတပ်စခန်းတွင် ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ E-3 Sentry (AWACS) လေယာဉ် တစ်စင်းသည်လည်း ထိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
အထူးစစ်ဆင်ရေးများ
ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပစ်ချခံခဲ့ရသော F-15 လေယာဉ်တစ်စင်း၏ လေယာဉ်အမှုထမ်းများကို ကယ်တင်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သော MC-130J လေယာဉ်နှစ်စင်းသည် အီရန်နိုင်ငံအတွင်း ဆက်လက်ပျံသန်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ထိုစစ်ဆင်ရေးအတွင်း HH-60W ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းသည်လည်း မြေပြင် ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။
အီရန်အပေါ် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုသည် အမေရိကန်လေတပ်အတွက် သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး ကျရှုံးမှု တစ်ခု ဖြစ် ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှ ဤထုတ်ဖော်ချက်များသည် ဤစစ်ပွဲ၏ အောင်မြင် မှု ဆိုင်ရာ ပြောဆိုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာများ ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပြီး ဆုံးရှုံးမှုပမာဏသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာဖြင့် ဝါရှင်တန်၏ စစ်ရေးဗျူဟာ၏ ကျရှုံးမှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
