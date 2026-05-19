တရုတ်က အီရန်ကို အရေးကြီးသော မိတ်ဖက်အဖြစ် သတ်မှတ် / ဘေဂျင်းသည် ဝါရှင်တန်အတွက် တီဟီရန်နှင့် မိမိ ၏ဆက်ဆံရေးကို မစွန့်လွှတ်ပါ / ဇီယွန်ဝါဒီမီဒီယာ

ဇီယွန်ဝါဒီသတင်းစာ Haaretz သည် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ မကြာသေးမီက တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခရီးစဉ်နှင့် အီရန်ကိစ္စအပေါ် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုကို အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး ဝါရှင်တန်၏ ဤခရီးစဉ်တွင် တွက်ချက်မှုများ မအောင်မြင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဇီယွန်ဝါဒီမီဒီယာက ဒေါ်နယ်ထရမ့်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခရီးစဉ်မတိုင်မီ အီရန်ကိစ္စတွင် "အောင်ပွဲခံ" ရန် မျှော်လင့်ခဲ့ ပြီး ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကို လုံးဝဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ဘားရက်အိုဘားမားခေတ်က သဘောတူညီချက် ထက် ပိုကောင်းသော နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခု ရရှိရန် မျှော်လင့်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားခဲ့ ပါ တယ်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အီရန်နှင့် ဝေးကွာရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်း
Haaretz က ထရမ့်၏ ခရီးစဉ်က တရုတ်နိုင်ငံသည် အီရန်နှင့် ဝေးကွာရန် သို့မဟုတ် တီဟီရန်နှင့် ၎င်း၏ မဟာဗျူဟာမြောက် မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုကို အားနည်းစေရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်း ပြသခဲ့ပြီး ဘေဂျင်းသည် အီရန်ကို အမေရိကန်နှင့် ဆန့်ကျင်သော စွမ်းအင်၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ပထဝီနိုင်ငံရေး ချိန်ခွင်လျှာညှိမှုကဏ္ဍများတွင် အရေးကြီးသော မိတ်ဖက်အဖြစ် သတ်မှတ်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဝါရှင်တန်ကို ကျေနပ်စေရန် တီဟီရန်နှင့် ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးကို စွန့်လွှတ်ရန် ဆန္ဒမရှိကြောင်း ထပ်လောင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဇိုင်ယွန်နစ်သတင်းစာက ရေးသားခဲ့သည်- အီရန်သည် သဘောတူညီချက်အသစ်များ ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်များကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာဖိအားကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့စွမ်းအင်လုံခြုံရေးကို လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြသရန်လည်း ကြိုးစား ခဲ့ပါတယ်။ ဤအခြေ အနေက အီရန်အပေါ် ဖိအားပိုမိုပေးရန် သို့မဟုတ် စစ်ရေးအရ အရေးယူရန် ထရမ့်၏ ရွေးချယ်စရာများကို ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
တရုတ်သည် အမေရိက၏ ကယ်တင်ရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍကို မလုပ်ဆောင်ပါ
Haaretz က ဝါရှင်တန်၏ ယူဆချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် အီရန်အကျပ်အတည်းတွင် အမေရိက၏ ကယ်တင်ရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍကို မလုပ်ဆောင်ဘဲ တီဟီရန်နှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အမေရိကန်ဖိအားကို ဆန့်ကျင်သော အီရန်၏ ရပ်တည်ချက်ကို အားကောင်းစေနိုင်ဟု အလေးပေးပြောကြားပြီးနိဂုံးချုပ်ခဲ့ပါတယ်။
